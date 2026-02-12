Advertisement
क्या दूध, किताबों और एजुकेशन पर वाकई लगता है GST? वित्त मंत्री ने लोकसभा में बता दी सच्चाई

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े दावों पर बात की. उन्होंने साफ किया कि दूध को हमेशा GST से छूट दी गई है. किताबें और नोटबुक जैसी एजुकेशनल सप्लाई पर भी जीरो GST है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:26 PM IST
Government clarifies :  हाल ही में एक लोकसभा MP ने दूध जैसी कई जरूरी सामानों और पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और मैप जैसी पढ़ाई-लिखाई की सामानों पर GST का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक फैक्ट चेक ट्वीट किया और लोकसभा में भी इस बारे में बात की. 

दूध पर जीरो GST 

फाइनेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया X पर कहा कि मैंने माननीय MP (LS) का भाषण बहुत ध्यान से सुना. ये दुख की बात है कि उन्होंने उन बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जो इस सदन में सभी को पता हैं. उन्होंने बहुत आसानी से एक व्यक्ति के जीवन चक्र के बारे में बात की और झूठ बोला. 2017 में जब से GST लागू हुआ है, तब से दूध पर जीरो GST है. क्या वो इस सदन के सदस्यों को बेवकूफ समझ रहे हैं?

पढ़ाई पर भी GST?

उन्होंने कहा कि एजुकेशन पर कोई GST नहीं है. असल में GST से छूट है. प्री-स्कूल से हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक कोई GST नहीं है. मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन तक ले जाने वाली एजुकेशन पर कोई GST नहीं है. किताबों, टेक्स्टबुक्स और नोटबुक्स पर 2017 से कोई GST नहीं है. उन्होंने पेंसिल, शार्पनर वगैरह के बारे में भी बात की. कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और मैप्स पर जीरो GST है. 3 सितंबर, 2025 को 56वीं GST काउंसिल मीटिंग में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पर GST रेट में बड़े बदलाव किए गए. हालांकि, दूध हमेशा GST से मुक्त रहा है. लेकिन दूध के बाय-प्रोडक्ट्स जैसे घी, पनीर, मक्खन पर पहले टैक्स लगता था. लेकिन अब रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें : बजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट

हेल्थ केयर सर्विसेज पर GST?

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थकेयर सर्विसेज (ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केयर) पर वो GST काउंसिल के मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हैं. 1 जुलाई 2017 से 0% GST है. इंडिविजुअल प्लान्स पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स (सितंबर 2025) में 0% पर लाया गया. लोकसभा MP ने तो ये भी कहा था कि किसी व्यक्ति से उसकी मौत के बाद भी GST लिया जाता है. इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पहले तो फ्यूनरल सर्विसेज पर कोई GST नहीं था.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

GST

