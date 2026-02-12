क्या दूध, किताबों और एजुकेशन पर वाकई लगता है GST? वित्त मंत्री ने लोकसभा में बता दी सच्चाई

Government clarifies : हाल ही में एक लोकसभा MP ने दूध जैसी कई जरूरी सामानों और पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और मैप जैसी पढ़ाई-लिखाई की सामानों पर GST का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक फैक्ट चेक ट्वीट किया और लोकसभा में भी इस बारे में बात की.

दूध पर जीरो GST

फाइनेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया X पर कहा कि मैंने माननीय MP (LS) का भाषण बहुत ध्यान से सुना. ये दुख की बात है कि उन्होंने उन बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जो इस सदन में सभी को पता हैं. उन्होंने बहुत आसानी से एक व्यक्ति के जीवन चक्र के बारे में बात की और झूठ बोला. 2017 में जब से GST लागू हुआ है, तब से दूध पर जीरो GST है. क्या वो इस सदन के सदस्यों को बेवकूफ समझ रहे हैं?

I heard Hon’ble MP (LS) @abhishekaitc's speech very carefully. It's unfortunate that he twisted facts which are known to everyone in this House. Very conveniently he spoke about the life cycle of an individual & lied. Ever since the GST was introduced in 2017, there has been… pic.twitter.com/znWQ08odn1 — Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) February 11, 2026

पढ़ाई पर भी GST?

उन्होंने कहा कि एजुकेशन पर कोई GST नहीं है. असल में GST से छूट है. प्री-स्कूल से हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक कोई GST नहीं है. मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन तक ले जाने वाली एजुकेशन पर कोई GST नहीं है. किताबों, टेक्स्टबुक्स और नोटबुक्स पर 2017 से कोई GST नहीं है. उन्होंने पेंसिल, शार्पनर वगैरह के बारे में भी बात की. कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और मैप्स पर जीरो GST है. 3 सितंबर, 2025 को 56वीं GST काउंसिल मीटिंग में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पर GST रेट में बड़े बदलाव किए गए. हालांकि, दूध हमेशा GST से मुक्त रहा है. लेकिन दूध के बाय-प्रोडक्ट्स जैसे घी, पनीर, मक्खन पर पहले टैक्स लगता था. लेकिन अब रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

हेल्थ केयर सर्विसेज पर GST?

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थकेयर सर्विसेज (ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केयर) पर वो GST काउंसिल के मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हैं. 1 जुलाई 2017 से 0% GST है. इंडिविजुअल प्लान्स पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स (सितंबर 2025) में 0% पर लाया गया. लोकसभा MP ने तो ये भी कहा था कि किसी व्यक्ति से उसकी मौत के बाद भी GST लिया जाता है. इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पहले तो फ्यूनरल सर्विसेज पर कोई GST नहीं था.