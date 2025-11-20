Advertisement
trendingNow13011476
Hindi Newsबिजनेस

बजट से पहले प्री-मीट‍िंग का दौर जारी, वित्त मंत्री निर्मला ने इस सेक्‍टर के लोगों से की बातचीत

आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं. इससे पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी.

|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट से पहले प्री-मीट‍िंग का दौर जारी, वित्त मंत्री निर्मला ने इस सेक्‍टर के लोगों से की बातचीत

Nirmala Sitharaman Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की. इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव लेना था. यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा, 'आगामी बजट 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की.'

बयान में आगे कहा गया, 'इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए.' आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं. इससे पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी. इस बैठक का फोकस बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित था.

इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उपस्थित थे. जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधियों के साथ 21 नवंबर को मुलाकात करेंगी. पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, वित्त मंत्री ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है. (IANS)

TAGS

budget 2026Nirmala Sitharaman

Trending news

SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश