जीएसटी 2.0 का असर! कारों की बिक्री डबल होकर 7 लाख यूनिट्स तक पहुंची; वित्त मंत्री का दावा

Car Sales Double: वित्त मंत्री ने कहा कि दीपावली की शॉप‍िंग के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी मांग में तेज इजाफा देखा जा रहा है. इसमें प्रीमियम प्रोडक्‍ट और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज ने ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:19 PM IST
GST Reform: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी र‍िफॉर्म से घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ है. इसका असर यह हुआ क‍ि कारों की बिक्री दोगुनी होकर 7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से दीपावली तक पूरी व्‍हीकल इंडस्ट्री की रिटेल सेल्‍स 6.50 लाख से 7 लाख यूनिट्स के बीच रही है.

फेस्‍ट‍िव खर्च से आगे छोटे शहरों में भी दिखाई दिया

व‍ित्‍त मंत्री ने एक मीडिया आर्टिकल को पोस्ट करते हुए लिखा, 'एक महीने पहले लागू हुए जीएसटी 2.0 से ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है. कारों की बिक्री दोगुनी से भी ज्‍यादा होकर 6.50 लाख से 7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है.' वित्त मंत्री ने कहा कि दीपावली की शॉप‍िंग के दौरान ई-कॉमर्स और क्‍व‍िक-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी मांग में तेज इजाफा देखा जा रहा है. इसमें प्रीमियम प्रोडक्‍ट और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज ने ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया. फेस्‍ट‍िव खर्च बड़े शहरों से आगे छोटे शहरों में भी दिखाई दिया.

कंपनियों ने बिक्री के रिकॉर्ड आंकड़े पेश किये
जीएसटी में कटौती और त्योहारी मांग के कारण कंपनियों ने बिक्री के रिकॉर्ड आंकड़े पेश किए हैं. टाटा मोटर्स ने कहा कि उसने नवरात्रि से लेकर दीपावली तक के 30 दिन के दौरान एक लाख से ज्‍यादा गाड़ियों की डिलीवरी दी है. इस दौरान कंपनी की बिक्री में एनुअल बेस पर 30 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है. मारुति सुजुकी की भी पॉजिशन मजबूत रही है और कंपनी ने मार्केट लीडर का खिताब बनाए रखा है.

इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार जीएसटी दरों में कटौती और स्थानीय या स्वदेशी प्रोडक्‍ट की जोरदार मांग के चलते साल 2025 में दीपावली की बिक्री रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. दीपावली पर ब‍िजनेस में आई तेजी से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, खुदरा सहायता, पैकेजिंग और डिलीवरी जैसे सेक्‍टर में करीब 50 लाख लोगों के लिए अस्थायी रोजगार पैदा होने का अनुमान है. 

