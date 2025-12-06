Advertisement
trendingNow13031298
Hindi Newsबिजनेस

'रुपया अपना लेवल खुद तय करेगा'...गिरती करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने कह दी ऐसी बात

 सीतारमण ने कहा कि करेंसी एक्सचेंज रेट, महंगाई और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'रुपया अपना लेवल खुद तय करेगा'...गिरती करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने कह दी ऐसी बात

Rupee vs Dollar: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रुपये की लगातार रिकॉर्ड गिरावट पर बहुत बड़ी बात कही है. निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में रुपये की वैल्यू को लेकर चिंताओं पर बात की है. उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय करेंसी फिलहाल डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है तो उन्होंने कहा कि रुपया अपना लेवल खुद तय करेगा. सीतारमण ने कहा कि करेंसी एक्सचेंज रेट, महंगाई और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.

मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति बदल गई है : सीतारमण 

इस कार्यक्रम के दौरान सीतारमण से करेंसी के प्रभावों के बारे में सवाल पूछे गए. उन्होंने विपक्ष में रहते हुए रुपये की गिरावट के बारे में अपनी पार्टी की पिछली आलोचनाओं को स्वीकार किया लेकिन ये साफ किया कि जब UPA सत्ता में थी और उन्होंने रुपये का मुद्दा उठाया था तब हालात अलग थे. उस दौरान महंगाई दर बहुत ऊंची थी. अर्थव्यवस्था कमजोर थी और जब करेंसी पर भी दबाव पड़े. आज के समय में भारत की इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और मजबूत मैक्रोइकनॉमिक इंडिकेटर रुपये को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति बदल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : दिल्ली से बेंगलुरु-मुंबई किराया ₹1 लाख! जानिए किस रूट पर कितना है किराया?

सबसे निचले स्तर पर रुपया 

बुधवार, 3 दिसंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.43 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था. यह गिरावट विदेशी निवेशकों के सेलिंग प्रेशर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हुई हैं. इस गिरावट के बाद गुरुवार को रुपया 26 पैसे बढ़कर 89.89 पर बंद हुआ था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

rupee vs dollar

Trending news

बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस