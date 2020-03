Yes Bank ग्राहकों के लिए खुशखबरी, जल्द हटेगी पैसे निकालने पर लगी पाबंदी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज यस बैंक (Yes Bank) के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है. शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगले 3 दिनों में यस बैंक मोरेटेरियम पीरियड (Moratorium On Yes Bank) को खत्म कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब ग्राहकों के निकद निकासी पर लगी रोक समाप्त हो जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में यस बैंक का रीकंस्ट्रक्शन प्लान को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन बाद निकासी पर लगी पाबंदी हट जाएगी. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि एक नया बोर्ड, जिसमें SBI के कम से कम 2 निदेशक हैं, अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के भीतर कार्यभार संभाल लेंगे. बता दें कि अभी यस बैंक के ग्राहकों पर RBI ने प्रतिमाह निकासी के लिए 50 हजार रु. की सीमा तय कर रखी है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Yes Bank reconstruction: The moratorium will be lifted within 3 days of notifying the scheme. A new board, having at least 2 directors of SBI, will take over within 7 days of the issuance of notification. https://t.co/24yXhLfYZs pic.twitter.com/JA2NjMn9JJ

