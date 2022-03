वित्त मंत्री सीतारमण ने सरकारी ठेकों के लिए लॉन्च की ई-बिल प्रणाली, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी 'खास लाभ' की मांग होनी बंद हो जाएगी. बजट में घोषित ई-बिल प्रणाली की बुधवार को पायलट स्तर पर आठ मंत्रालयों में शुरुआत की गई.

अगले वित्त वर्ष में इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया जाएगा. इसकी मदद से सरकार के ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अपने दावे ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे. इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी.

Finance Minister Smt. @nsitharaman launches e-Bill processing system on 46th Civil Accounts Day

E-Bill system, announced in Union Budget 2022-23, to bring broader transparency & expedite process of payments

