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सोने के आयात पर लगाम की तैयारी, सरकार ने बैंकों से मांगा 2023 से अब तक के गोल्ड लोन का डेटा

गोल्ड मेटल लोन के तहत बैंक विदेशी बुलियन बैंकों से सोना उधार लेकर उसे ज्वैलर्स और निर्यातकों को उपलब्ध कराते हैं. 1998 में शुरू की गई इस व्यवस्था से ज्वैलर्स को तत्काल नकद भुगतान किए बिना सोना खरीदने और अपनी वर्किंग कैपिटल का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:19 PM IST
सोने के आयात पर लगाम की तैयारी, सरकार ने बैंकों से मांगा 2023 से अब तक के गोल्ड लोन का डेटा
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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