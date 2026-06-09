/सोने के आयात पर लगाम की तैयारी, सरकार ने बैंकों से मांगा 2023 से अब तक के गोल्ड लोन का डेटा

Gold Loan Details : केंद्र सरकार सोने के आयात पर निर्भरता कम करने और करेंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव घटाने के लिए नए कदमों पर विचार कर रही है. इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने बैंकों से वर्ष 2023 से अब तक दिए गए गोल्ड मेटल लोन और गोल्ड के बदले दिए गए ऋण का विस्तृत डेटा मांगा है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने बैंकों से गोल्ड लोन से जुड़ी जानकारी मांगी है. इसमें लोन की मात्रा और मूल्य, ग्राहकों की संख्या, अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स और गिरवी रखे गए सोने से जुड़ा ब्योरा शामिल है.