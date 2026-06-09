/सोने के आयात पर लगाम की तैयारी, सरकार ने बैंकों से मांगा 2023 से अब तक के गोल्ड लोन का डेटा

Gold Loan Details : केंद्र सरकार सोने के आयात पर निर्भरता कम करने और करेंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव घटाने के लिए नए कदमों पर विचार कर रही है. इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने बैंकों से वर्ष 2023 से अब तक दिए गए गोल्ड मेटल लोन और गोल्ड के बदले दिए गए ऋण का विस्तृत डेटा मांगा है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने बैंकों से गोल्ड लोन से जुड़ी जानकारी मांगी है. इसमें लोन की मात्रा और मूल्य, ग्राहकों की संख्या, अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स और गिरवी रखे गए सोने से जुड़ा ब्योरा शामिल है.
गोल्ड मेटल लोन के तहत बैंक विदेशी बुलियन बैंकों से सोना उधार लेकर उसे ज्वैलर्स और निर्यातकों को उपलब्ध कराते हैं. 1998 में शुरू की गई इस व्यवस्था से ज्वैलर्स को तत्काल नकद भुगतान किए बिना सोना खरीदने और अपनी वर्किंग कैपिटल का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के पत्र से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से चालू वित्त वर्ष के लिए उनके गोल्ड मेटल लोन एक्सपोजर का आकलन मांगा था.
सरकार की इस कवायद के बाद बुलियन इंडस्ट्री में संभावित नीतिगत बदलावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि बैंकों को आयातित रिफाइंड गोल्ड के बजाय देश में डोर (Dore) गोल्ड से रिफाइन किए गए सोने पर ऋण देने की अनुमति दी जा सकती है. डोर गोल्ड सोने का अशुद्ध रूप यानी सेमी प्योर होता है, जिसे घरेलू रिफाइनरियां शुद्ध करके बाजार में बेचती हैं. इसके अलावा, गोल्ड ETF को भी आयातित बुलियन के बजाय घरेलू स्तर पर रिफाइन किए गए डोर गोल्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है.
उद्योग संगठनों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि घरेलू मांग कमजोर रहने पर अतिरिक्त सोने के भंडार को चीन और तुर्की जैसे देशों में निर्यात करने की अनुमति दी जाए. उनका मानना है कि इससे रुपये पर दबाव कम होगा और चालू खाते की स्थिति बेहतर हो सकती है. फिलहाल बैंक अतिरिक्त सोना विदेशी सप्लायर्स को वापस कर सकते हैं. लेकिन, खुले बाजार में निर्यात की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
मई में सोने के आयात में कमी आने के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात 24% बढ़कर रिकॉर्ड 71.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि, आयात की मात्रा 721 टन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी.