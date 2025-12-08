Advertisement
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय ने बताया कितने पेंशनर्स और कर्मचारियों को होगा फायदा?

अभी सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50.14 लाख है और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लागू होने से फायदा होगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:03 PM IST
8th Pay Commission:  केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि अभी सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50.14 लाख है और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लागू होने से फायदा होगा. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को  एक लिखित जवाब में ये बात कही है.

संसद सदस्यों एनके प्रेमचंद्रन, थिरु थंगा तमिलसेल्वन, गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव द्वारा लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री ने दिया.

8वें CPC को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी

ससंद सदस्यों ने सरकार से 2026-27 के बजट में 8वें CPC के लिए फंड एलोकेशन की योजनाओं, सिफारिशों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करने साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा बताई गई शिकायतों पर विचार करने के बारे में सवाल पूछे थे. मंत्री ने साफ किया कि 8वें CPC को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी और आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.

इसके अलावा MoS ने कहा कि सरकार 8वें CPC की मंजूर की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का सही इंतजाम करेगी. अपनी सिफारिशें बनाने के लिए तरीका और प्रक्रिया तैयार करेगी.

अब तक क्या हुआ है?

3 नवंबर, 2025 की सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र द्वारा नियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी देने के बाद से 8वें वेतन आयोग को पहले ही 41 दिन पूरे हो चुके हैं. वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्ते और अन्य मुख्य लाभों पर अध्ययन करेगा और सिफारिशें देगा.

 फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव 

8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव करेगा, ये सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमानों में एक समान बदलाव लाने में अहम रहा है. वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा.

पंकज चौधरी ने सरकार का रुख तब साफ किया था जब राज्यसभा सदस्यों, जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने प्रश्न उठाया था कि क्या 8वें CPC के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं. इन संसद सदस्यों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा DA और DR को मूल वेतन में मिलाने के मुद्दे पर सरकार की योजना पर भी सवाल उठाया था.

पंकज चौधरी ने 2 दिसंबर, 2025 को एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया था कि 8वां CPC केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

8th Pay Commission Update

