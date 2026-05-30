Finance Ministry To PSU Banks: प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में देश के बैंकों ने कमाई का र‍िकॉर्ड बनाया है. सरकारी और प्राइवेट बैंकों का प्रॉफ‍िट बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है. इसका असर सरकारी बैंकों (PSB) के प्रॉफ‍िट पर भी पड़ा है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 (FY 2026) में सरकारी बैंकों ने प्रॉफ‍िट के प‍िछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. र‍िकॉर्ड कामयाबी होने पर सरकार की तरफ से पीएसयू बैंकों को जश्‍न में डूबने की बजाय आने वाले समय के लि‍ए फूंक-फूंक कर कदम रखने के ल‍िए कहा है.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सभी बैंकों को सख्त न‍िर्देश द‍िया गया है क‍ि वे हर लेवल पर अपने खर्चों में अनुशासन बरतें और किफायत बरतने के उपायों को अपनाएं. सरकार का मानना है कि ग्‍लोबल लेवल पर लगातार बदल रहे हालात के बीच बैंकों को मजबूत और लचीला बने रहना होगा, ताकि आने वाले समय में क‍िसी भी बड़े संकट से निपटा जा सके. सरकारी बैंकों के शानदार फाइनेंश‍ियल और ऑपरेशनल प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीट‍िंग बुलाई गई थी.

मार्केट में ब‍िजनेस के नए मौके तलाशने जरूरी

बैठक की अध्यक्षता फाइनेंश‍ियल सेक्रेटरी एम. नागराजू ने की. इस दौरान उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' (ECLGS 5.0) के तहत पात्र कर्जदारों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद मुहैया कराएं. उन्होंने कहा कि बैंकों को अपना प्रॉफ‍िट और लॉन्‍ग टर्म ग्रोथ बनाए रखने के लिए ऑपरेशनल कैपेस‍िटी में सुधार करना होगा. साथ ही मार्केट में ब‍िजनेस के नए मौकों को तलाशना होगा. इस दौरान ग्‍लोबल लेवल पर चल रही ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन का भी ज‍िक्र क‍िया गया.

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सरकारी बैंकों को तैयार रहने की सलाह

फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट और दुनियाभर में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए सरकारी बैंकों को हर समय तैयार और सतर्क रहने की सलाह दी गई है. इस दौरान बैंकों की ब‍िजनेस ग्रोथ, प्रॉफ‍िट, एसेट क्‍वाल‍िटी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल इकोसिस्टम, एमएसएमई सेक्टर को लोन की सप्लाई, साइबर स‍िक्‍योर‍िटी और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की समीक्षा की गई.