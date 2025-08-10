सैलरी पर कंपनी नहीं, आपका होगा राज: 50/30/20 का स्मार्ट सीक्रेट, जो बनाएगा फाइनेंशियल फ्री!

क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने की सैलरी आते ही कुछ ही हफ्तों में क्यों गायब हो जाती है? महीने के अंत तक जेब खाली और बचत शून्य. ये कहानी शायद ज्यादातर लोगों की है. वजह साफ है- बजट का सही प्लान न होना. लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो न सिर्फ आपके खर्च को कंट्रोल करे बल्कि बचत और निवेश भी पक्का करे, तो? यही कमाल करता है 50/30/20 का बजट रूल, जिसे अपनाकर आप अपनी कमाई पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

क्या है 50/30/20 का बजट रूल?

यह नियम आपकी टैक्स कटने के बाद की मासिक इनकम को तीन हिस्सों में बांटने की सलाह देता है.

1. 50% जरूरतें

इसमें वो खर्च शामिल होते हैं, जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जैसे- घर का किराया या EMI, राशन, बिजली-पानी-गैस के बिल, बच्चों की फीस, वाहन का ईंधन आदि.

30% चाहतें

ये आपके लाइफस्टाइल और मनोरंजन के लिए होते हैं, जैसे- बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, मूवी, ट्रैवल और महंगे शौक.

20% बचत व निवेश

यह हिस्सा आपके भविष्य को सेफ करता है, जैसे- SIP, PPF, FD, इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट फंड में निवेश.

उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपकी मासिक इनकम (टैक्स के बाद) 50,000 रुपये है:

जरूरतें (50%)- ₹25,000

* किराया/EMI: ₹15,000

* राशन व घरेलू खर्च: ₹7,000

* बिल: ₹3,000

चाहतें (30%)- ₹15,000

* बाहर खाना: ₹5,000

* शॉपिंग व मनोरंजन: ₹5,000

* अन्य: ₹5,000

बचत/निवेश (20%)- ₹10,000

* SIP: ₹5,000

* इमरजेंसी फंड: ₹5,000

इस रूल के फायदे

सरल और प्रभावी: किसी ऐप या जटिल गणना की जरूरत नहीं.

आर्थिक अनुशासन: खर्च और बचत में संतुलन लाता है.

जीवन में बैलेंस: जरूरतें और शौक दोनों पूरे होते हैं, साथ ही फ्यूचर भी सुरक्षित होता है.

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.