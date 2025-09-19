टेक्निकल खराबी, इस कंपनी को हुआ 40 करोड़ रुपये का नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Technical Glitch : फिनटेक प्लेटफॉर्म मोबिक्विक ने अपने ऐप में एक तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि की. कंपनी ने ये जानकारी शेयर बाजार में दाखिल किए एक दस्तावेज के माध्यम से दी है. टेक्निकल खराबी के कारण कंपनी को 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मोबिक्विक ने फाइलिंग में कहा है कि 11 सितंबर और 12 सितंबर, 2025 को एक अलग तकनीकी समस्या के कारण कुछ असफल लेनदेन गलत तरीके से सफल के रूप में चिह्नित हो गए हैं. हरियाणा के नूंह जिले और उसके आसपास के कुछ व्यापारियों को अनधिकृत पेमेंट हुआ. इस क्षेत्र के कुछ व्यापारियों और यूजर्स ने अनुचित वित्तीय फायदा प्राप्त करने के लिए इस समस्या का फायदा उठाया.

बैंक खाते फ्रीज

12 सितंबर की तड़के इसकी पहचान होने पर कंपनी ने तुरंत कार्रवाई की और 45 मिनट के भीतर समस्या का समाधान कर दिया. 2,000 से अधिक व्यापारियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. सक्रिय वसूली प्रयास जारी हैं और धन का एक हिस्सा वापस मिल गया है.

कंपनी ने ये भी पुष्टि की है कि इस घटना का किसी भी UPI या वॉलेट पेमेंट या यूजर्स खाते की शेष राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. साथ ही, किसी भी वैध यूजर्स या व्यापारी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ और किसी भी ग्राहक के डेटा या क्रेडेंशियल्स से समझौता नहीं किया गया है. ये कोई साइबर सुरक्षा उल्लंघन नहीं था, बल्कि इंटरनल गलती थी. जिसका अब पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है.

क्या है मामला?

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, उन 11 सितंबर और 12 सितंबर, 2025 को (दो दिनों) 40 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन हुए. इसमें 2,500 बैंक खाते शामिल थे और 6 आरोपी इसमें शामिल थे. लगभग 5 लाख लेनदेन हुए. सभी आरोपियों की पहचान रेहान, मोहम्मद सकील, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अंसार के रूप में हुई है. सोमवार, 15 सितंबर को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस बीच, 19 सितंबर को सुबह 12 बजे तक वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर BSE पर 2.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 295.8 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे.