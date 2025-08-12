पहली नौकरी, पहली सैलरी… Gen Z कहां इन्वेस्ट करें अपना पैसा? ताकि जल्दी बन सकें करोड़पति!

पहली नौकरी, पहली सैलरी… ये एहसास हर किसी के लिए बेहद खास होता है. महीनों की मेहनत, पढ़ाई, इंटरव्यू और संघर्ष के बाद जब हाथ में पहला पेचेक आता है, तो दिल में खुशी के साथ ढेरों सपने भी उमड़ने लगते हैं. मन करता है कि खुद के लिए कुछ खरीदें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, परिवार के लिए तोहफे लें. लेकिन इसी उत्साह के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी भी शांति से सिर उठाती है. अगर आप शुरुआत से ही समझदारी दिखाएं, तो यही पहली सैलरी आपके करोड़ों के फ्यूचर की नींव रख सकती है.

असल में, बहुत से लोग पहली जॉब में पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करियर के शुरुआती सालों में की गई इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तय करती है. सवाल है कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा सिर्फ पड़े न रहे, बल्कि आपके लिए काम करे और जल्दी करोड़ों में बदल जाए.

1. सबसे पहले बनाएं इमरजेंसी फंड

फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड. चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो या 2 लाख रुपये, आपको हर महीने थोड़ी-सी रकम अलग रखनी चाहिए ताकि किसी मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अचानक हुए बड़े खर्च में आपको लोन न लेना पड़े. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम 6 महीने का खर्च आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए. इसके लिए सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड सबसे अच्छे ऑप्शन हैं.

2. SIP के जरिए शुरू करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट

अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में करोड़पति बनने का है, तो म्यूचुअल फंड्स में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक बेहतरीन तरीका है. मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 12-15% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 25 साल में यह रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है. यहां सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, SIP को जारी रखना.

3. PF और NPS को नजरअंदाज न करें

पहली जॉब में कई बार लोग EPF (Employee Provident Fund) या NPS (National Pension System) को महत्व नहीं देते, लेकिन यही आपके रिटायरमेंट फंड की रीढ़ बन सकते हैं. NPS में टैक्स बेनिफिट के साथ लंबी अवधि में 9-10% का औसत रिटर्न मिलता है, जबकि PF एक सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है.

4. इंश्योरेंस लेना न भूलें

पहली सैलरी में से थोड़ा हिस्सा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूर रखें. हेल्थ इंश्योरेंस लेने से न सिर्फ मेडिकल खर्च का बोझ कम होता है, बल्कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, खासकर अगर आप घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं.

5. अपने स्किल्स में भी इन्वेस्ट करें

पैसा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में भी लगाना चाहिए. कोई नया कोर्स, सर्टिफिकेशन या स्किल सीखना आपके करियर को ऊंचाई दे सकता है, जिससे आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट क्षमता भी.

6. गलतियों से बचें

पहली नौकरी में लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं या बिना रिसर्च के शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं. इससे बचना जरूरी है. याद रखें- निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं.