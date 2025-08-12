पहली नौकरी, पहली सैलरी… Gen Z कहां इन्वेस्ट करें अपना पैसा? ताकि जल्दी बन सकें करोड़पति!
Advertisement
trendingNow12877822
Hindi Newsबिजनेस

पहली नौकरी, पहली सैलरी… Gen Z कहां इन्वेस्ट करें अपना पैसा? ताकि जल्दी बन सकें करोड़पति!

पहली नौकरी, पहली सैलरी… ये एहसास हर किसी के लिए बेहद खास होता है. महीनों की मेहनत, पढ़ाई, इंटरव्यू और संघर्ष के बाद जब हाथ में पहला पेचेक आता है, तो दिल में खुशी के साथ ढेरों सपने भी उमड़ने लगते हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहली नौकरी, पहली सैलरी… Gen Z कहां इन्वेस्ट करें अपना पैसा? ताकि जल्दी बन सकें करोड़पति!

पहली नौकरी, पहली सैलरी… ये एहसास हर किसी के लिए बेहद खास होता है. महीनों की मेहनत, पढ़ाई, इंटरव्यू और संघर्ष के बाद जब हाथ में पहला पेचेक आता है, तो दिल में खुशी के साथ ढेरों सपने भी उमड़ने लगते हैं. मन करता है कि खुद के लिए कुछ खरीदें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, परिवार के लिए तोहफे लें. लेकिन इसी उत्साह के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी भी शांति से सिर उठाती है. अगर आप शुरुआत से ही समझदारी दिखाएं, तो यही पहली सैलरी आपके करोड़ों के फ्यूचर की नींव रख सकती है.

असल में, बहुत से लोग पहली जॉब में पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करियर के शुरुआती सालों में की गई इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तय करती है. सवाल है कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा सिर्फ पड़े न रहे, बल्कि आपके लिए काम करे और जल्दी करोड़ों में बदल जाए.

1. सबसे पहले बनाएं इमरजेंसी फंड
फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड. चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो या 2 लाख रुपये, आपको हर महीने थोड़ी-सी रकम अलग रखनी चाहिए ताकि किसी मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अचानक हुए बड़े खर्च में आपको लोन न लेना पड़े. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम 6 महीने का खर्च आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए. इसके लिए सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड सबसे अच्छे ऑप्शन हैं.

2. SIP के जरिए शुरू करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट
अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में करोड़पति बनने का है, तो म्यूचुअल फंड्स में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक बेहतरीन तरीका है. मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 12-15% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 25 साल में यह रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है. यहां सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, SIP को जारी रखना.

3. PF और NPS को नजरअंदाज न करें
पहली जॉब में कई बार लोग EPF (Employee Provident Fund) या NPS (National Pension System) को महत्व नहीं देते, लेकिन यही आपके रिटायरमेंट फंड की रीढ़ बन सकते हैं. NPS में टैक्स बेनिफिट के साथ लंबी अवधि में 9-10% का औसत रिटर्न मिलता है, जबकि PF एक सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है.

4. इंश्योरेंस लेना न भूलें
पहली सैलरी में से थोड़ा हिस्सा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूर रखें. हेल्थ इंश्योरेंस लेने से न सिर्फ मेडिकल खर्च का बोझ कम होता है, बल्कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, खासकर अगर आप घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं.

5. अपने स्किल्स में भी इन्वेस्ट करें
पैसा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में भी लगाना चाहिए. कोई नया कोर्स, सर्टिफिकेशन या स्किल सीखना आपके करियर को ऊंचाई दे सकता है, जिससे आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट क्षमता भी.

6. गलतियों से बचें
पहली नौकरी में लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं या बिना रिसर्च के शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं. इससे बचना जरूरी है. याद रखें- निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Financial planning for Gen Z

Trending news

पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
;