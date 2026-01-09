Advertisement
trendingNow13069021
Hindi Newsबिजनेसइन 2 शहरों को जोड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, किराया, रूट और स्टॉपेज सहित पूरी डिटेल यहां

इन 2 शहरों को जोड़ेगी देश की 'पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', किराया, रूट और स्टॉपेज सहित पूरी डिटेल यहां

Vande Bharat Sleeper Train : वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. इसमें 11 थ्री-टियर AC, 4 टू-टियर AC और 1 फर्स्ट-क्लास AC कोच शामिल हैं. इसमें कुल लगभग 823 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी. इससे लंबी दूरी की रात भर की यात्रा आरामदायक होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 2 शहरों को जोड़ेगी देश की 'पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', किराया, रूट और स्टॉपेज सहित पूरी डिटेल यहां

India’s first Vande Bharat Sleeper Train : देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही लॉन्च होने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी (असम) और हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के बीच चलेगी. उन्होंने कहा कि ट्रेन के ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

ये ट्रेन किन शहरों को जोड़ेगी?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सीधे तौर पर असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन और बोंगाईगांव जिलों और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरबा बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों को फायदा पहुंचाएगी. इससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

कुल कितने कोच होंगे?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे. इसमें 11 थ्री-टियर AC, 4 टू-टियर AC और 1 फर्स्ट-क्लास AC कोच शामिल हैं. इसमें कुल लगभग 823 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी. इससे लंबी दूरी की रात भर की यात्रा आरामदायक होगी.

आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा

इस ट्रेन के लिए पूरी तरह से नई बोगी और सस्पेंशन सिस्टम विकसित किया गया है. एर्गोनॉमिक इंटीरियर, सुरक्षित सीढ़ियां, बेहतर नॉइज कंट्रोल, कवच सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और फायर सेफ्टी जैसी सुविधाएं इसे बेहद सुरक्षित बनाती हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने X पर पोस्ट में लिखा कि भारत की प्रगति, आत्मनिर्भरता और आधुनिक सोच का प्रतीक! देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किमी/घंटे की रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा तकनीक के साथ कोलकाता-गुवाहाटी के बीच संचालित होगी. 

यह भी पढ़ें :  जियोपॉलिटिकल संकट...क्या 2026 में सोना $5,000 तक पहुंचेगा? HSBC का चौंकाने वाला खुलासा

स्पीड 180 किमी/घंटे

ये सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन 180 किमी/घंटे तक की डिजाइन स्पीड से चलेगी. टाइमटेबल इस तरह से बनाया जाएगा कि ट्रेन शाम को रवाना हो और अगली सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचे. इससे यात्रियों को आरामदायक और समय बचाने वाली रात भर की यात्रा मिलेगी.

किराया और खाना

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर का किराया काफी कम रखा गया है. गुवाहाटी से हावड़ा तक का किराया 3AC के लिए 2300 रुपये, 2AC के लिए लगभग 3000 रुपये और फर्स्ट AC के लिए 3600 रुपये होगा. यात्रियों के लिए क्षेत्रीय खाने का खास इंतजाम किया गया है. गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असमिया खाना और कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली खाना परोसा जाएगा. इससे यात्रा सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होगी.

सवाई-माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर हो चुका है ट्रायल

हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने सवाई-माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर ट्रायल रन में 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन की तरफ से हाई-स्पीड ट्रायल कराया गया है. बीईएमएल (BEML) की तरफ से आईसीएफ तकनीक से विकसित यह ट्रेन लंबी दूरी के लिए डिजाइन की गई है. ट्रेन में सीटों की जगह स्लीपर बर्थ हैं. स्‍लीपर ट्रेन का ट्रायल RDSO की टेस्ट डायरेक्टोरेट टीम ने किया. वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कहा गया था क‍ि यह सफल टेस्ट ‘मिशन गति शक्ति’ के तहत रेल नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाने का मील का पत्थर है. भारतीय रेलवे की तरफ से रेडिट पर ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया गया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India’s first Vande Bharat Sleeper Train

Trending news

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा