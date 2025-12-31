Fiscal Deficit Data: न्यू ईयर से पहले आ गए आंकड़े, सरकार का राजकोषीय घाटा 9.76 लाख करोड़ रुपये, क्या हैं इसके मायने?

Advertisement
Fiscal Deficit: बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 9.76 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2025-26 के वार्षिक बजट लक्ष्य का 62.3 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 52.5 प्रतिशत था.

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:55 PM IST
Centre's Fiscal Deficit Data: बुधवार को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) की ओर से सरकार के राजकोषीय घाटे का डेटा जारी किया. इन जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर (अप्रैल से नवंबर तक) के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 9.76 लाख करोड़ रुपये रहा. यह चालू वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट टारगेट का 62.3 प्रतिशत है. वहीं, इसी समय के पिछले साल की बात करें तो यह 52.5 प्रतिशत था.

खबर अपडेट जारी है...

