Advertisement
trendingNow13108092
Hindi NewsबिजनेसEU, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर गदगद करने वाली रिपोर्ट, चीन-जापान सबको पीछे छोड़ेगा भारत!

EU, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर गदगद करने वाली रिपोर्ट, चीन-जापान सबको पीछे छोड़ेगा भारत!

Fitch on India GDP: भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील्स की है, जिसमें 5 एफटीए साइन किए हैं. दो बड़ी डीलों के बाद से भारत की इकोनॉमी को लेकर रेटिंग एजेंसियों के अपने अनुमानों में बदलाव कर दिए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 13, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EU, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर गदगद करने वाली रिपोर्ट, चीन-जापान सबको पीछे छोड़ेगा भारत!

India GDP Growth: भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील्स की है,जिसमें 5 एफटीए शामिल है.दो बड़ी डीलों के बाद से भारत की इकोनॉमी को लेकर रेटिंग एजेंसियों के अपने अनुमानों में बदलाव कर दिए हैं. यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-EU Trade Deal)और अमेरिका के साथ ट्रेड डील (India-US Trade Deal) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों को बढ़ा दिया है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने भारत इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ (GDP) को लेकर उत्साह बढ़ाने वाले अनुमान दिए हैं. भारत की GDP,  ब्याज दरों, कर्ज और टैक्स कलेक्शन को फिच ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है. 

भारत की अर्थव्यवस्था पर फिच का अनुमान 

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है.फिच ने कहा है कि साल 2026 में भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम करेगा.भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रहेगी. ये विकास दर उसे फिलीपींस,इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे तमाम देशों से आगे है.यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील ने जियो पॉलिटिकल टेंशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचे उथल-पुथल और व्यापारिक संकट के बीच भारत की इकोनॉमी को सुरक्षित रखेगा.एशिया में भारत के बढ़ते दबदबे के साथ वो ट्रेड वॉर और वैश्विक मंदी के बीच अपनी इकोनॉमी को बचाने में सफर हो सकता है.इन डील्सों की बदौलत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी भारत निवेशकों के लिए आकर्षण बन हुआ है.जहां चीन और जापान जैसे देश मंदी और सुस्त इकोनॉमी से जूझ रहे हैं,भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है.चीन और जापान की धीमी जीडीपी ग्रोथ,खस्ताहाल रियल एस्टेट,बैंकिंग सिस्टम पर मंडरा रहे खतरे और सबसे बड़ी चिंता बूढ़ी हो रही वर्कफोर्स है.वहीं भारत के पास सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार,तेज रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमी,युवा आबादी उसकी ताकत है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था  
  
फिच के मुताबिक अपने बेहतर बुनियादी ढांचे और राजकोषीय प्रबंधन के दम पर भारत ने खुद को एक स्थिर अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित किया है, सरकार की ओर से लगातार ट्रेड डील्स हो रही है,जिसकी वजह से साल 2026 में वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा. भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से स्थिर रखा है, उसपर ग्लोबल ट्रेड बदलावों का असर सीमित रहने वाला है.भारत के घरेलू बाजार की मजबूती के कारण वो बाहरी जोखिमों से खुद को बचाने में सफल रह सकता है.  

ब्याज दरों पर क्या है फिच का अनुमान  

फिच की माने को आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बेहद कम है. मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए  रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरों को 5.25 फीसदी पर स्थिर रख सकता है. जीएसटी और टैक्स कलेक्शन को लेकर फिच ने भी सरकार की सराहना की है.हालांकि रिपोर्ट में कर्ज को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है.जीडीपी के मुकाबले कर्ज (Debt to GDP) का अनुपात ऊंचा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है.  
   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

India GDP

Trending news

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर