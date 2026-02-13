EU, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर गदगद करने वाली रिपोर्ट, चीन-जापान सबको पीछे छोड़ेगा भारत!

India GDP Growth: भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील्स की है,जिसमें 5 एफटीए शामिल है.दो बड़ी डीलों के बाद से भारत की इकोनॉमी को लेकर रेटिंग एजेंसियों के अपने अनुमानों में बदलाव कर दिए हैं. यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-EU Trade Deal)और अमेरिका के साथ ट्रेड डील (India-US Trade Deal) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों को बढ़ा दिया है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने भारत इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ (GDP) को लेकर उत्साह बढ़ाने वाले अनुमान दिए हैं. भारत की GDP, ब्याज दरों, कर्ज और टैक्स कलेक्शन को फिच ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है.

भारत की अर्थव्यवस्था पर फिच का अनुमान

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है.फिच ने कहा है कि साल 2026 में भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम करेगा.भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रहेगी. ये विकास दर उसे फिलीपींस,इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे तमाम देशों से आगे है.यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील ने जियो पॉलिटिकल टेंशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचे उथल-पुथल और व्यापारिक संकट के बीच भारत की इकोनॉमी को सुरक्षित रखेगा.एशिया में भारत के बढ़ते दबदबे के साथ वो ट्रेड वॉर और वैश्विक मंदी के बीच अपनी इकोनॉमी को बचाने में सफर हो सकता है.इन डील्सों की बदौलत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी भारत निवेशकों के लिए आकर्षण बन हुआ है.जहां चीन और जापान जैसे देश मंदी और सुस्त इकोनॉमी से जूझ रहे हैं,भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है.चीन और जापान की धीमी जीडीपी ग्रोथ,खस्ताहाल रियल एस्टेट,बैंकिंग सिस्टम पर मंडरा रहे खतरे और सबसे बड़ी चिंता बूढ़ी हो रही वर्कफोर्स है.वहीं भारत के पास सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार,तेज रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमी,युवा आबादी उसकी ताकत है.

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था



फिच के मुताबिक अपने बेहतर बुनियादी ढांचे और राजकोषीय प्रबंधन के दम पर भारत ने खुद को एक स्थिर अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित किया है, सरकार की ओर से लगातार ट्रेड डील्स हो रही है,जिसकी वजह से साल 2026 में वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा. भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से स्थिर रखा है, उसपर ग्लोबल ट्रेड बदलावों का असर सीमित रहने वाला है.भारत के घरेलू बाजार की मजबूती के कारण वो बाहरी जोखिमों से खुद को बचाने में सफल रह सकता है.

ब्याज दरों पर क्या है फिच का अनुमान

फिच की माने को आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बेहद कम है. मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरों को 5.25 फीसदी पर स्थिर रख सकता है. जीएसटी और टैक्स कलेक्शन को लेकर फिच ने भी सरकार की सराहना की है.हालांकि रिपोर्ट में कर्ज को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है.जीडीपी के मुकाबले कर्ज (Debt to GDP) का अनुपात ऊंचा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है.

