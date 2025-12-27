अगर आप ढूंढ रहे हैं तगड़ा रिटर्न…तो ये बैंक दे रहे हैं 5 साल की FD पर 8% तक ब्याज!

Advertisement
बाजार में उतार-चढ़ाव होने या स्टॉक गिरने पर भी FD इन्वेस्टमेंट के समय वादा किये गए इंटरेस्ट रेट को देता रहता है. यही वजह है कि नौकरीपेशा लोग, रिटायर लोग और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर FD को पसंद करते हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:50 PM IST
Fixed Deposits Investment Option :  आमतौर पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो अधिकतर लोग अच्छा रिटर्न चाहते हैं. अगर आप एक रिस्क-फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं जो फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी दे, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे भरोसेमंद ऑप्शन में से एक है. बाजार में उतार-चढ़ाव होने या स्टॉक गिरने पर भी FD इन्वेस्टमेंट के समय वादा किये गए इंटरेस्ट रेट को देता रहता है. यही वजह है कि नौकरीपेशा लोग, रिटायर लोग और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर FD को पसंद करते हैं. फिलहाल, कई बैंक 5-साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहे हैं. कुछ छोटे फाइनेंस और प्राइवेट बैंक अधिक रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं.

स्मॉल फाइनेंस बैंक जो दे रहे हैं 8% तक इंटरेस्ट. उनमें ये बैंक शामिल हैं.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक – लगभग 8.00 परसेंट
जन-स्मॉल फाइनेंस बैंक – लगभग 8.00 परसेंट
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक – लगभग 7.50 परसेंट
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक – लगभग 7.20 परसेंट
RBL बैंक – लगभग 7.20 परसेंट
इक्विटास, DCB, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, SBM लगभग 7.00 परसेंट

प्राइवेट बैंक: कम रिटर्न लेकिन स्टेबिलिटी

IDFC फर्स्ट बैंक– लगभग 7.00 परसेंट
ICICI बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक– लगभग 6.60 परसेंट
एक्सिस बैंक– लगभग 6.45 परसेंट
HDFC बैंक– लगभग 6.40 परसेंट
कोटक महिंद्रा बैंक– लगभग 6.25 परसेंट
IDBI बैंक– लगभग 6.35 परसेंट

PSU बैंक FD रेट

बैंक ऑफ बड़ौदा– लगभग 6.40 परसेंट
PNB– लगभग 6.25 परसेंट
SBI– लगभग 6.05 परसेंट
यूनियन बैंक, UCO बैंक– लगभग 6.10 परसेंट

1 लाख रुपये कितने हो जाएंगे?

प्राइवेट बैंकों को उनके मजबूत सर्विस नेटवर्क और स्थिरता के लिए पसंद किया जाता है. खासकर सीनियर सिटीजन के लिए PSU बैंकों को सबसे सुरक्षित माना जाता है. अगर आप 1 लाख रुपये पांच साल के लिए 8 परसेंट इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 1,48,595 रुपये होगा. इससे आपको लगभग 48,595 रुपये का रिटर्न मिलेगा. टैक्स-सेविंग FD सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी देती हैं, जिससे एक और एक्स्ट्रा फायदा मिलता है.

