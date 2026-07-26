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₹10 लाख की 1 FD कराए या ₹1-1 लाख की 10... किसमें होगा ज्यादा फायदा, आपके लिए कौन-सा बेस्ट ? नफा-नुकसान दोनों समझिए

FD Investment: अगर आपके पास 10 लाख रुपये हैं, जिन्हें आप FD में निवेश ककना चाहते हैं, तो एकमुश्त निवेश करना सही रहेगा या 1-1 लाख रुपये की 10 FD करके आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं ?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 26, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST
₹10 लाख की 1 FD कराए या ₹1-1 लाख की 10... किसमें होगा ज्यादा फायदा, आपके लिए कौन-सा बेस्ट ? नफा-नुकसान दोनों समझिए

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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