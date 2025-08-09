1.45 करोड़ का फ्लैट बेचकर खरीदे 7 घर, सरकार ने नहीं लिया एक पैसा टैक्स; जानें कैसे हुआ ये कमाल?

मुंबई में एक युवक की जिंदगी में 29 साल तक चला टैक्स का लंबा संघर्ष आखिरकार जीत के साथ खत्म हुआ. कहानी सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगें, पर यह हकीकत है. मां का विरासत में मिला घर, नाबालिग उम्र में उसका बिकना, करोड़ों का सौदा, फिर 7 नए घरों की खरीद और उस पर सरकार से टकराव. लेकिन खास बात ये है कि इस लड़ाई में दांव पर 1.08 करोड़ रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, जो आखिरकार सरकार को चुकाना नहीं पड़ा. ये मामला सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं है, बल्कि टैक्स कानून की बारीकियों और एक शब्द के कानूनी मायने की अहमियत का बड़ा उदाहरण भी है. बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने साफ कर दिया है कि 2014 से पहले आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत “a residential house” का मतलब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि कई घर भी हो सकता है. और इसी कानूनी व्याख्या ने नागपाल को 7 घर खरीदने पर पूरे टैक्स से छुटकारा दिला दिया.

कैसे शुरू हुई कहानी?

1990 में मुंबई के नागपाल की मां का निधन हुआ. वे नाबालिग थे और मां की वसीयत में उन्हें मुंबई का एक मकान मिला. 1993 में उनके कानूनी अभिभावक ने यह मकान 1.45 करोड़ रुपये में एक बिल्डर को बेच दिया. फिर 1995 में उसी रकम से पुणे में एक बिल्डर के साथ करार किया, जिसमें पहले 5, बाद में 7 रो-हाउस खरीदने का सौदा हुआ. पूरा 1.45 करोड़ रुपये इन घरों की खरीद में लग गया. महंगाई दर (इंडेक्सेशन) को एडजस्ट करने के बाद उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 1.08 करोड़ रुपये रहा, जिस पर उन्होंने आयकर कानून की धारा 54 के तहत छूट का दावा किया. इस धारा के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी रिहायशी संपत्ति बेचकर तय समय सीमा में दूसरी रिहायशी संपत्ति में पैसा लगाता है, तो पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट मिल सकती है.

सरकार से टकराव और लंबी कानूनी लड़ाई

1996 में इनकम टैक्स विभाग ने नागपाल के यहां छापेमारी की और उन्हें नोटिस भेजा. 1997 में डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया कि धारा 54 की छूट सिर्फ एक घर पर मिलेगी, 7 घरों पर नहीं. इसका मतलब था कि नागपाल को पूरे 1.08 करोड़ रुपये पर टैक्स देना होगा. नागपाल ने पहले ITAT पुणे में अपील की, फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा. 29 साल तक चली इस कानूनी जंग में कई बार सुनवाई हुई और अलग-अलग अदालतों ने अपने-अपने तर्क रखे.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि 2014 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने “a residential house” शब्द को बदलकर “one residential house” कर दिया, यानी 2014 से पहले कानून में एक से ज्यादा घर खरीदने पर रोक नहीं थी. अगर पहले से ही सिर्फ एक घर की छूट होती, तो शब्द बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. कोर्ट ने यह भी कहा कि 2014 से पहले का प्रावधान “बेनिफिशियल” यानी करदाताओं के हित में था और इसका मकसद लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना था, न कि उन्हें सीमित करना. इसलिए, नागपाल को 7 घरों की खरीद पर पूरे LTCG की छूट दी जाती है.

फैसले का असर और सीख

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला पुराने मामलों में राहत दे सकता है, लेकिन 2014 के बाद हुए लेन-देन पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि अब कानून साफ तौर पर सिर्फ एक घर की छूट देता है. टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, यह मामला बताता है कि कैसे कानून की एक छोटी-सी शब्दावली (“a” बनाम “one”) करोड़ों रुपये के टैक्स विवाद का फैसला कर सकती है. वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट निलेश मोदी कहते हैं कि सरकार अब ऐसे ड्राफ्टिंग गैप्स को भरने पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद न हों.

निचोड़

नागपाल की जीत न सिर्फ पर्सनल लेवल पर बड़ी है, बल्कि टैक्स कानून की व्याख्या में भी एक मिसाल बन गई है. 29 साल लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही कानूनी आधार और धैर्य है, तो सरकार से भी टैक्स में पूरी छूट हासिल की जा सकती है.