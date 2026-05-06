Mumbai Airport: यात्रियों के लिए अलर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर 7 मई को 6 घंटे तक नहीं उड़ेंगी फ्लाइट; जानिए क्या है वजह

Mumbai Airport Shutdown Alert: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (मुंबई एयरपोर्ट) पर 7 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक छह घंटे के लिए फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह से बंद रहेगा. दोनों रनवे प्री-मानसून मेंटेनेंस कार्य के कारण बंद किए जा रहे हैं. इस अवधि में एयरपोर्ट पूरी तरह नॉन-ऑपरेशनल रहेगा. एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, रनवे 09/27 और रनवे 14/32 पर मरम्मत कार्य किया जाएगा. ये मेंटेनेंस हर साल मानसून से पहले किया जाता है, ताकि मुंबई में भारी बारिश के दौरान उड़ानों का संचालन सुरक्षित और सुचारु रूप से हो सके.

रखरखाव के लिए बंद रहेगा एयरपोर्ट

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने बताया कि 1,033 एकड़ में फैले एयरसाइड एरिया के रखरखाव के लिए ये कार्य बेहद जरूरी है. दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक होने के कारण इस तरह के पूर्ण शटडाउन के प्रभाव को देखते हुए अधिकारियों ने एयरलाइंस और अन्य संबंधित पक्षों के साथ छह महीने पहले ही बैठकें कर ली थीं, ताकि वे अपनी फ्लाइट शेड्यूल में समय रहते बदलाव कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि सभी शेयर होल्डर को पहले ही सूचना दे दी गई थी. इससे एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की योजना बनाने में आसानी हो सके. इससे पहले भी मुंबई एयरपोर्ट पर व्यवधान देखने को मिला है. 8 मार्च को कुल 66 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं.

मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े FAQs:

Q1. मुंबई एयरपोर्ट कितने एकड़ में फैला हुआ है?

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA), मुंबई लगभग 1,900 एकड़ में फैला हुआ है और FY 2024-25 में 55.12 मिलियन यात्रियों को संभालते हुए यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है.

Q2. मुंबई का CSMIA प्रतिदिन कितनी एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स संभालता है?

दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल-रनवे हवाई अड्डे के रूप में CSMIA का अनोखा क्रॉस-रनवे कॉन्फ़िगरेशन है. ये प्रतिदिन लगभग 1,000 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स (ATM) को संभालता है.

Q3. मुंबई का CSMIA सालाना कितना कार्गो संभालता है?

एक प्रमुख EXIM और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में CSMIA भारत के सबसे बड़े एयर कार्गो टर्मिनलों में से एक है. ये हर साल 0.85 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक एयर कार्गो संभालता है.