ऑनलाइन शॉपिंग में मनमाना फीस वसूलने पर फ्लिपकार्ट, अमेजन पर चलेगा हंटर, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

त्योहारी सीजन में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भारी-भरकम छिपे हुए चार्ज का सामना करना पड़ रहा है. कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि कंपनियां कैश-ऑन-डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पर मनमाने शुल्क वसूल रही हैं. अब सरकार ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से देख रहा है.

दोषी पाए जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों से बेवजह वसूले जा रहे शुल्क डार्क पैटर्न का हिस्सा हैं. ये उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और उनका शोषण करते हैं. सरकार इसकी विस्तृत जांच कर रही है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

The Department of Consumer Affairs has received complaints against e-commerce platforms charging extra for Cash-on-Delivery, a practice classified as a dark pattern that misleads and exploits consumers. A detailed investigation has been initiated and steps are being taken to… https://t.co/gEf5WClXJX — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 3, 2025

यह भी पढ़ें : कर्ज में डूबे ट्रंप के ‘घर’ का आटा गीला, अमेरिका को हर घंटे ₹3698650000 का नुकसान

ग्राहकों का गुस्सा

ग्राहकों का कहना है कि प्लेटफॉर्म उन्हें आकर्षक ऑफर दिखाकर शॉपिंग करवाते हैं लेकिन पेमेंट पेज पर अलग-अलग नाम से चार्ज जोड़ दिए जाते हैं.

किसी से ऑफर हैंडलिंग फीस वसूली जा रही है

किसी से पेमेंट हैंडलिंग फीस और प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस ली जा रही है

वहीं कैश-ऑन-डिलीवरी पर भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं

एक ग्राहक ने फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कुल ₹226 एक्स्ट्रा चार्ज दिखाए गए. इसमें ₹99 प्लेटफॉर्म फीस , ₹48 पेमेंट मैनेजमेंट फीस और ₹79 प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस शामिल थे. ग्राहकों ने इसे 'छिपा हुआ शोषण' बताया और कहा कि असली डिस्काउंट तो इन शुल्कों में ही खत्म हो जाता है.

सरकार की सख्ती

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ किया कि भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार जरूरी है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि लोगों का भरोसा बना रहे.

आगे क्या?

सरकार की जांच पूरी होने के बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लग सकता है या फिर उनके लिए नए नियम लागू किए जा सकते हैं. ग्राहकों को भी अब उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ऐसे छिपे चार्ज से राहत मिलेगी.