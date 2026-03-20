Flipkart का कर्मचारियों बड़ा तोहफा; मिलेगा 105% बोनस, मजबूत ग्रोथ के बीच हुआ ऐलान

Bonus Payout : दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने साल 2025 के लिए अपने कर्मचारियों को 105% बोनस (Company Multiplier) देने का फैसला किया है. ये निर्णय कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और लगातार बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर डायरेक्टर (SD) और उससे नीचे के लेवल के कर्मचारी इस बोनस के पात्र होंगे और उन्हें ये पेमेंट मार्च महीने में किया जाएगा.

वहीं, वाइस प्रेसिडेंट (VP) और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) स्तर के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान 2025 के परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस के पूरा होने के बाद किया जाएगा. ये जानकारी कंपनी की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सीमा नैयर द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में दी गई.

कंपनी की परफॉरमेंस और बयान

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ईमेल में कहा गया कि हमारा वार्षिक बोनस मल्टीप्लायर कंपनी के बिजनेस, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और पीपल मैट्रिक्स में प्रगति को दर्शाता है. हमने मजबूत ग्रोथ बनाए रखते हुए प्रोफिबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है. कंपनी ने ये भी बताया कि उसने अपने कोर कैटेगरी को मजबूत करने और नए ग्रोथ क्षेत्रों को बढ़ाने में जबरदस्त सफलता हासिल की है.

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छंटनी पर भी उठे थे सवाल

इससे पहले फ्लिपकार्ट को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि कंपनी ने परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद करीब 400-500 कर्मचारियों की छंटनी की थी. इस पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा था कि हम नियमित रूप से परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं. इस प्रक्रिया के तहत कुछ कर्मचारियों को संगठन से बाहर भी किया जा सकता है. प्रभावित कर्मचारियों को ट्रांजिशन सपोर्ट दिया जा रहा है.

वित्तीय प्रदर्शन में सुधार

वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, FY25 में कंपनी का नेट लॉस घटकर ₹1,494.2 करोड़ (FY24 में ₹2,358.7 करोड़) रह गया. वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 14% बढ़कर ₹20,493 करोड़ (FY24 में ₹18,241.6 करोड़) हो गया है. रेवेन्यू में बढ़ोतरी के चलते कंपनी को घाटा कम करने में मदद मिली है.