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Flipkart GOAT Sale: ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4 जुलाई से शुरू होगी Flipkart की सबसे बड़ी सेल; मिलेंगे तगड़े ऑफर

फ्लिपकार्ट GOAT सेल का अर्ली एक्सेस आज रात से शुरू होने जा रहा है. VIP, Gold और Black मेंबर्स को सामान्य ग्राहकों से 24 घंटे पहले एंट्री मिलेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:15 PM IST
Flipkart GOAT Sale: ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4 जुलाई से शुरू होगी Flipkart की सबसे बड़ी सेल; मिलेंगे तगड़े ऑफर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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