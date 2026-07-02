/Flipkart GOAT Sale: ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 4 जुलाई से शुरू होगी Flipkart की सबसे बड़ी सेल; मिलेंगे तगड़े ऑफर

Flipkart GOAT Sale: फ्लिपकार्ट (Flipkart) की GOAT सेल जल्द ही लाइव होने वाली है. हालांकि, ये सेल 4 जुलाई से शुरू होगी. लेकिन, कंपनी ने अपने VIP, Gold और Black मेंबर्स को 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस देने का फैसला किया है, यानी इन प्रीमियम मेंबरशिप वाले यूजर्स को बाकी ग्राहकों से पहले ही ऑफर्स का फायदा मिल सकेगा.
इस अर्ली एक्सेस के जरिए यूजर्स उन प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीद पाएंगे. इनके जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा रहता है. ऐसे में मेंबर्स को अपने पसंदीदा आइटम्स पहले ही बुक करने का मौका मिलेगा.
फ्लिपकार्ट हर बड़े सेल से पहले अपने Plus, Gold और Black मेंबर्स को ये एक्सक्लूसिव एंट्री देता है. इससे वे बाकी यूजर्स से पहले शॉपिंग कर सकें और बेहतर डील्स हासिल कर सकें. इस फीचर का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
कंपनी के अनुसार GOAT सेल में कई बड़े प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में आकर्षक ऑफर्स मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 जैसे मॉडल पर भी लगभग ₹12,000 तक की छूट देखने को मिल सकती है, जिससे इसकी कीमत करीब ₹70,900 तक आ सकती है.
इसके अलावा टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेस पर भी शानदार डील्स मिलने की उम्मीद है. अगर यूजर्स इस सेल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो वे फ्लिपकार्ट ऐप से Plus, Gold या Black मेंबरशिप लेकर अर्ली एक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं और सेल शुरू होने से पहले ही शॉपिंग कर सकते हैं.
फ्लिपकार्ट ने अपनी मोबाइल अर्ली बर्ड डील्स GOAT सेल के तहत Apple की नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट की घोषणा की है. इस ऑफर में iPhone 17 Pro मैक्स और iPhone 17 Pro की कीमतों में कटौती शामिल है, साथ ही बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. इससे फोन की प्रभावी कीमत और कम हो सकती है.
iPhone 17 Pro Max (512GB) डील: iPhone 17 Pro Max (512GB) इस समय फ्लिपकार्ट पर अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है.
लॉन्च कीमत: ₹1,69,900
सेल कीमत: ₹1,57,900
डिस्काउंट: ₹12,000 (7%)
ऑफर्स के बाद प्रभावी कीमत: ₹1,54,900
इसके अलावा इस फोन पर नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है. जिसकी शुरुआत लगभग ₹25,650 प्रति माह (6 महीने) से होती है.
iPhone 17 प्रो (256GB) डील: iPhone 17 प्रो (256GB) पर भी कीमत में कटौती की गई है
लॉन्च कीमत: ₹1,34,900
सेल कीमत: ₹1,22,900
डिस्काउंट: ₹12,000 (9%)
ऑफर्स के बाद प्रभावी कीमत: ₹1,19,900
इस मॉडल पर भी No Cost EMI की सुविधा मिलती है, जिसकी शुरुआत लगभग ₹19,817 प्रति माह (6 महीने) से होती है.
इस सेल में कई बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जैसे:
SBI क्रेडिट कार्ड पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट
Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट
ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट
Flipkart Axis Bank कार्ड पर ₹12,000 तक का डिस्काउंट (कैशबैक सहित)
Flipkart SBI कार्ड पर ₹10,000 तक का डिस्काउंट (कैशबैक सहित)
Paytm UPI पर ₹50 का कैशबैक
फ्लिपकार्ट पर पुराने स्मार्टफोन के बदले ₹68,300 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है. इसके अलावा डिवाइस की स्थिति के आधार पर ₹5,000 तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है.
सेल पेज पर अन्य Apple डिवाइस पर भी ऑफर्स टीज किए गए हैं. iPhone 17 की शुरुआती कीमत करीब ₹70,900, iPhone 16 की ₹59,900, iPhone 17 प्रो की ₹1,12,900 और iPhone 17 प्रो मैक्स की कीमत ₹1,27,900 से शुरू हो सकती है. अंतिम कीमत बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और अन्य प्रमोशनल बेनिफिट्स के आधार पर तय होगी.