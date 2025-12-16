222 सालों से पानी में डूबे हैं चार मंजिल, पर फिर भी नहीं हुआ खराब...भारत का वो तैरता महल, जिसे रानियों के नहाने के लिए बनाया गया, छिपे हैं कई रहस्य

India Floating Palace Jal Mahal: भारत में ऐतिहासिक महलों की लंबी लिस्ट हैं. किसी महल को राजा ने अपनी जीत पर बनाया तो किसी को खजाना छिपाने के लिए. कई महल रानियों के रहने के लिए बनीं तो वहीं राजस्थान के जयपुर में बना एक महल ऐसा पैलेस है, जिसे राजा ने अपनी रानियों के नहाने के लिए बनवाया था. झील 300 एकड़ क्षेत्र में फैला हैं और 4 मीटर गहरा है.झील के बीच में बने जल महल के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है. आप बाहर से इस महल को देख सकते हैं.

पानी में तैरता महल

जयपुर का जल महल अपने आप में अनोखा है. 5 मंजिला महल की चार मंजिलें पानी के भीतर है. ये चार मंजिल किसी को दिखते नहीं है. ऐसे में बाहर से देखने पर बस महल की सिर्फ एक ऊपरी मंजिल ही दिखती है. 222 सालों से पानी में डूबे रहने के बाद भी महल को कोई नुकसान नहीं हुआ. झील के बीच तैरता ये महल सालों से वैसे का वैसा ही है. भारत का ऐतिहासित विरासत 'जल महल', जयपुर की शान है. जयपुर-आमेर मार्ग पर मानसागर झील के बीचों-बीच बना ये महल सालों से पानी के बीच खड़ा है. देखने पर लगता है कि वो पानी के बीच तैर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने बनाया जल महल

जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था. महल को बनाने से पहले जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील बनवाया था. राजा अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताना चाहते थे,इसलिए उन्होंने झील के बीचों-बीच इस महल का निर्माण करावाया. वहीं जयपुर के ट्रैवल राइटर लियाकत अली भट्टी बताते हैं कि रानियों के साथ नहाने के लिए महाराजा ने जल महल बनाया, जहां रानियां अपने वस्त्र बदला करती थी.

रानियों के नहाने के लिए खास महल

राजा अक्सर नाव में बैठ झील की सैर किया करते थे. राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों-बीच महल बनवाया, ताकि अश्वमेघ यज्ञ के बाद वो अपनी रानी के साथ झील में शाही स्नान कर सके. सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आता है.यही वजह है कि इस महल में गर्मी नहीं लगती.वहीं पहाड़ों और झील की खूबसूरती इस महल की सुंदरता को और बढ़ा देती है.

महल में छिपा रहस्य

इस झील के पानी में सालों से एक रहस्य छिपा है. जल महल के पांच मंजिलों में से 4 हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन महल को कोई नुकसान नहीं हुआ. आप इसे इंजीनियरिंग का कमाल कहे या चमत्कार पर पानी के अंदर इस महल की नींव कैसे रखी गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.लाल बलुआ पत्थर से बना ये महल आज भी उसी शान से खड़ा है . जल महल के सबसे ऊपरी तल पर नर्सरी हैं,जिसमें एक लाख से भी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं. इन पेड़ों की देखरेख के लिए 40 माली लगे हुए हैं. यह नर्सरी राजस्थान का सबसे उंचे पेड़ों वाला नर्सरी है.