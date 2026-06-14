वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फेड रिजर्व के फैसले, विदेशी पूंजी का प्रवाह और अन्य प्रमुख इकोनॉमी की करेंसी में होने वाली हलचल इस मामले में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि दुनिया में फैली अन‍िश्‍च‍ितता, अमेरिकी फेड की तरफ से ब्याज दर को बढ़ाने या घटाने की चर्चा, डॉलर के मुकाबले जापानी येन और कोरियाई वॉन जैसी मजबूत मुद्रा में आने वाली भारी गिरावट जैसे कई बड़े कारण हैं, जो अलग-अलग देशों और उनकी मुद्रा के बीच एक्‍सचेंज रेट तय करते हैं. भारत कच्चे तेल, उर्वरक और सोने के आयात पर ज्यादा निर्भर है, ज‍िसके ल‍िए बड़े पैमाने पर डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है. ऐसे में विदेशी मुद्रा को मैनेज करना बेहद अहम हो जाता है.