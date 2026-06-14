Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क‍िया दावा... दुन‍िया में सबसे तेजी से दौड़ रही इंड‍ियन इकोनॉमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क‍िया दावा... दुन‍िया में सबसे तेजी से दौड़ रही इंड‍ियन इकोनॉमी

India GDP: डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही ग‍िरावट पर व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने कहा क‍ि आरबीआई एक्‍सचेंज रेट को बचाए रखने या तय करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता. केंद्रीय बैंक का मकसद बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:18 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क‍िया दावा... दुन‍िया में सबसे तेजी से दौड़ रही इंड‍ियन इकोनॉमी

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क‍िया दावा... सबसे तेजी से दौड़ रही इंड‍ियन इकोनॉमी
Nirmala Sitharaman1 min ago
2
narayanpur news9 min ago
3
Kurukshetra News13 min ago
4
India vs Pakistan19 min ago
5
karnataka crime news24 min ago