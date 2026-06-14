Indian Economy: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रुपये की स्थिति को लेकर स्थिति साफ की है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में होने वाला उतार-चढ़ाव किसी एक कारण से नहीं, बल्कि ग्लोबल और घरेलू दोनों कारणों से है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरबीआई (RBI) किसी भी एक्सचेंज रेट को बचाए रखने या तय करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उसका मकसद बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करना है.
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर होने वाले बदलावों का करेंसी मार्केट पर सीधा असर पड़ता है. अमेरिकी मौद्रिक नीति से लेकर दुनिया की बाकी प्रमुख इंटरनेशनल करेंसी में होने वाले बदलाव रुपये की चाल पर असर डालते हैं. जब भी बाजार में कोई उतार-चढ़ाव या अस्थिरता बनती है, तब आरबीआई हालात को संभालने के लिए आगे आता है. आरबीआई (RBI) का कदम किसी कीमत को तय करने के लिए नहीं बल्कि वह बड़ी उतार-चढ़ाव को मैनेज करने का होता है. रिजर्व बैंक इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करता है. आरबीआई इस ऑप्शन का यूज बहुत ही जरूरत पड़ने पर करता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फेड रिजर्व के फैसले, विदेशी पूंजी का प्रवाह और अन्य प्रमुख इकोनॉमी की करेंसी में होने वाली हलचल इस मामले में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि दुनिया में फैली अनिश्चितता, अमेरिकी फेड की तरफ से ब्याज दर को बढ़ाने या घटाने की चर्चा, डॉलर के मुकाबले जापानी येन और कोरियाई वॉन जैसी मजबूत मुद्रा में आने वाली भारी गिरावट जैसे कई बड़े कारण हैं, जो अलग-अलग देशों और उनकी मुद्रा के बीच एक्सचेंज रेट तय करते हैं. भारत कच्चे तेल, उर्वरक और सोने के आयात पर ज्यादा निर्भर है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है. ऐसे में विदेशी मुद्रा को मैनेज करना बेहद अहम हो जाता है.
उन्होंने सरकार के खाद सब्सिडी कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना काल से ही सरकार 300 रुपये में खाद की बोरी दे रही है. ग्लोबल लेवल पर कीमत बढ़ने के बाद भी सरकार हर किसान को एक बोरी पर 2700 रुपये की सब्सिडी दे रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि ऑफिशियल आंकड़े लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में दिखा रहे हैं. पिछले पांच-छह साल से भारत लगातार इस पायदान पर बना हुआ है. इस साल के जीडीपी आंकड़ों से साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट जैसे हर सेक्टर ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है.
रोजगार के मसले पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी सर्वे के अनुसार देश में बेरोजगारी के लेवल में लगातार कमी आ रही है. उन्होंने युवाओं के लिए इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट और एआई (AI) बेस्ड मॉर्डन ट्रेनिंग से जुड़ी सरकारी पहल पर भी बात की. कर्नाटक सरकार की तरफ से केंद्र पर राज्यों के हिस्से का फंड जारी नहीं करने के आरोप पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों को मिलने वाले फंड का आवंटन केंद्र अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि पूरी तरह से वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिश के आधार पर करती है.