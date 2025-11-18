Union Budget 2026: फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट मीट‍िंग की. इसका मकसद आगामी बजट के लिए इनपुट लेना था. मीट‍िंग का फोकस बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित था. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में कहा, 'केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कैपिटल मार्केट के पक्षकारों के साथ चौथी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की.'

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से म‍िलेंगी व‍ित्‍त मंत्री

इस मीट‍िंग में वित्त मंत्री के अलावा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और चीफ इकोनॉम‍िक एडवाइजर भी उपस्थित थे. यह प्री-बजट चर्चा फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अलग-अलग इंडस्‍ट्री के साथ आयोजित मीट‍िंग की सीरीज का हिस्सा है. जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री मंगलवार को स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी. 19 नवंबर को बातचीत बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) और इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से होगी.

बड़े इकोनॉम‍िस्‍ट से भी म‍िलीं थीं व‍ित्‍त मंत्री

फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर 20 नवंबर को हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के मेंबर और कई लेबर यूनियन के साथ मीट‍िंग करेंगी. इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से 21 नवंबर को मुलाकात करेंगे. पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े इकोनॉम‍िस्‍ट के साथ बैठक की थी. इस मीट‍िंग में चीफ इकोनॉम‍िक एडवाइजर (CEA) वी. अनंत नागेश्‍वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) से कई सीन‍ियर अधिकारी और कई इकोनॉम‍िस्‍ट शामिल हुए.

वहीं, वित्त मंत्री ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है. (IANS)