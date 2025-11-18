Advertisement
trendingNow13008626
Hindi Newsबिजनेस

बजट से पहले व‍ित्‍त मंत्री की कैपिटल मार्केट्स के लोगों से मुलाकात, क्‍या हुई चर्चा?

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री मंगलवार को स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी. 19 नवंबर को बातचीत बैंक‍िंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) और इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से होगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट से पहले व‍ित्‍त मंत्री की कैपिटल मार्केट्स के लोगों से मुलाकात, क्‍या हुई चर्चा?

Union Budget 2026: फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट मीट‍िंग की. इसका मकसद आगामी बजट के लिए इनपुट लेना था. मीट‍िंग का फोकस बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित था. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में कहा, 'केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कैपिटल मार्केट के पक्षकारों के साथ चौथी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की.'

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से म‍िलेंगी व‍ित्‍त मंत्री

इस मीट‍िंग में वित्त मंत्री के अलावा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और चीफ इकोनॉम‍िक एडवाइजर भी उपस्थित थे. यह प्री-बजट चर्चा फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अलग-अलग इंडस्‍ट्री के साथ आयोजित मीट‍िंग की सीरीज का हिस्सा है. जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री मंगलवार को स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी. 19 नवंबर को बातचीत बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) और इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े इकोनॉम‍िस्‍ट से भी म‍िलीं थीं व‍ित्‍त मंत्री
फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर 20 नवंबर को हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के मेंबर और कई लेबर यूनियन के साथ मीट‍िंग करेंगी. इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से 21 नवंबर को मुलाकात करेंगे. पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े इकोनॉम‍िस्‍ट के साथ बैठक की थी. इस मीट‍िंग में चीफ इकोनॉम‍िक एडवाइजर (CEA) वी. अनंत नागेश्‍वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) से कई सीन‍ियर अधिकारी और कई इकोनॉम‍िस्‍ट शामिल हुए.

वहीं, वित्त मंत्री ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nirmala Sitharamanbudget 2026

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात