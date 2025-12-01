Advertisement
बजट 2026 से पहले ही लगा महंगाई का करंट, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा जेब पर बढ़ाएंगे बोझ ? संसद में पेश हुए 2 नए कानून

तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं. बजट 2026 से पहले महंगे सामानों की एक लिस्ट सामने आ गई है. सरकार ने सोमवार को संसद में दो नए विधेयक पेश किए, जिसका असर सिगरेट, तंबाकू या पान मसाला खाने वाले लोगों की जेब पर होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 01, 2025, 03:51 PM IST
GTS Cess Decode: बजट पेश होने के बाद लोगों को दो चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है. पहला इनकम टैक्स में कितनी राहत मिली और दूसरा कौन-कौन सी चीजें सस्ती और महंगा हुई. बजट 2026 से पहले ही तंबाकू प्रोडक्ट्स पर महंगाई का झटका लगने जा रहा है. सिगरेट समेत अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने के संकेत मिल गए हैं. दरअसल केंद्र सरकार पान मसाला प्रोडक्ट्स पर एक नया उपकर लगाने से संबंधी विधेयक लेकर आई है.  इस विधेयक का असर तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर दिख सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में दो नए विधेयक पेश किए, जिसका असर सिगरेट, तंबाकू या पान मसाला खाने वाले लोगों की जेब पर होगा. इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला पर सेस लगाया जा सकेगा, जिसे बाद में सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर भी लागू किया जाएगा. इसमें बीड़ी को शामिल नहीं किया गया है.  केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर की दर समान बनी रहे.  हालांकि ये बात फिलहाल साफ नहीं हो पाई है कि सिगरेट समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ेगा . 

 महंगा होगा पान मसाला, बढ़ेंगे सिगरेट के रेट  ? 

सिगरेट समेत अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने जा रहा है.केंद्र सरकार सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाला प्रोडक्ट्स पर एक नया उपकर लगाने के लिए बिल लेकर आ गई है. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बिल पेश किया. वित्त मंत्री की ओर से GST कंपनसेशन सेस की जगह दूसरा टैक्स लगाने के लिए सोमवार को दो बिल सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025  पेश किए. इस बिल के जरिए ये तय किया जाएगा कि सेस बंद होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और दूसरे सिन गुड्स पर टैक्स का असर वैसा ही रहे. यानी सरल शब्दों में कहे तो इन चीजों पर टैक्स बढ़ सकता है.  

क्या होगा इस बिल का असर  

संसद में पेश इस बिल का असर तंबाकू प्रोडक्ट्स की कीमतों पर दिखेगा. इस बिल से तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा. बता दें कि तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर मौजूदा वक्त में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसके अलावा विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है.  

कब से लागू होंगी नई दरें  ?  

 सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद, तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्च्स की सेल पर 40 प्रतिशत जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा. इसके अलावा पान मसाला पर 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा. इसके अलावा सरकार की ओर से सिगार, चुरूट, सिगरेट पर प्रति हजार स्टिक पर 5000 से 1,000 रुपये तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है.  

 

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

