Tax कटौती के बाद भी सस्‍ता नहीं होगा सिगरेट-गुटखा! व‍ित्‍त मंत्री आज संसद में ला रहीं खास तरह का ब‍िल

जीएसटी र‍िफॉर्म लागू होने के बाद तम्‍बाकू और पान मसाला पर लगने वाला कम्पेंसेशन सेस मार्च 2026 तक चलाया जाना था. लेकिन अब सरकार इसे पहले भी खत्म कर सकती है. जैसे ही इस सेस को हटाया जाएगा, वैसे ही नया 'हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस' शुरू हो जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:25 AM IST
Tax कटौती के बाद भी सस्‍ता नहीं होगा सिगरेट-गुटखा! व‍ित्‍त मंत्री आज संसद में ला रहीं खास तरह का ब‍िल

GST Compensation: अगर आप भी तम्‍बाकू, सिगरेट, बीड़ी और पान मसाले का सेवन करते हैं तो आपके ल‍िए बुरी खबर है. जी हां, सरकार की तरफ से आज संसद के शीतकालीन सत्र में नया सेस लगाने से जुड़ा बिल पेश करने जा रही है. इस ब‍िल को पेश करने का मकसद यह है क‍ि जीएसटी कम्पेंसेशन सेस खत्म क‍िये जाने के बाद भी इन ‘स‍िन गुड्स’ (sin goods) की कीमत नीचे नहीं ग‍िरें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद इस ब‍िल को लोकसभा में पेश करेंगी. आइए जानते हैं इस ब‍िल के पास हो जाने के बाद क्‍या-क्‍या बदलाव होंगे और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा.

कीमतें में नहीं आएगी ग‍िरावट?

जीएसटी र‍िफॉर्म लागू होने के बाद तम्‍बाकू और पान मसाला पर लगने वाला कम्पेंसेशन सेस मार्च 2026 तक चलाया जाना था. लेकिन अब सरकार इसे पहले भी खत्म कर सकती है. जैसे ही इस सेस को हटाया जाएगा, वैसे ही नया 'हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस' शुरू हो जाएगा. सरकार का बार-बार साफ कहना है क‍ि 'हम नहीं चाहते कि सिगरेट-गुटखा सस्ता हो जाए. ये चीजें सेहत के लिए खराब हैं, इसलिए कीमतें पहले जितनी ही रहेंगी.' एक सरकारी अध‍िकारी ने बताया 'ये सिर्फ रेवेन्‍यू बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि लोगों को इन चीजों से दूर रखने की कोशिश भी है.'

आज लोकसभा में ब‍िल पेश करेंगी व‍ित्‍त मंत्री
‘रक्षा-स्वास्थ्य सेस’ ब‍िल को व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सोमवार को लोकसभा में पेश क‍िया जाएगा. इस ब‍िल का मतलब 'राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के खर्चों के लिए संसाधन जुटाने और इन प्रोडक्‍ट के बनाने की मशीनों या प्रक्रिया पर सेस लगाने का विधेययक' है. यानी इस सेस से जो पैसा आएगा, वो सीधे देश की डिफेंस और हेल्थ स्कीम्स में लगाया जाएगा. पड़ोस में तनाव बढ़ने की वजह से डिफेंस बजट को और मजबूत करने की तैयारी है. सरकार चाहती है कि शीतकालीन सत्र में ही बिल पास हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत लागू किया जा सके.

जीएसटी के समय का पुराना वादा पूरा हो रहा
साल 2017 में जीएसटी शुरू होने पर केंद्र और राज्यों ने मिलकर फैसला किया था कि लग्जरी और स‍िन गुड्स (sin goods) (कार, कोल्ड ड्रिंक, कोयला, तंबाकू, पान मसाला आदि) पर कम्पेंसेशन सेस लगाया जाएगा, ताकि राज्यों को हर साल 14% ज्यादा टैक्स मिले. कोरोना और लॉकडाउन ने सभी हिसाब-क‍िताब बिगाड़ दिए, इसल‍िये सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाना पड़ा. सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल ने नया प्लान पास किया, बाकी सामान से कम्पेंसेशन सेस हटा दिया, लेकिन तम्‍बाकू और पान मसाला पर ही रखा. नया सेस उसी की जगह लेगा.

आपकी जेब पर कितना बोझ?
फिलहाल सिगरेट पर 5% से 64% तक + कम्पेंसेशन सेस लगाया जाता है. नए सेस को भी लगभग उतना ही रखा जाएगा ताकि कीमत में क‍िसी तरह की ग‍िरावट न हो. मसलन, 20 सिगरेट का पैकेट जो अभी 80-100 रुपये में म‍िलता है, वो सस्ता नहीं होगा. गुटखा-पान मसाले के छोटे-बड़े पाउच भी महंगे ही रहेंगे. अच्छी बात ये कि आम आदमी की जरूरत का सामान जैसे बिस्किट, साबुन, कार आदि की कीमत में पहले ही टैक्‍स कम होने के कारण ग‍िरावट आ चुकी है. तम्‍बाकू और पान मसाले पर सख्ती बरकरार रहेगी. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Nirmala Sitharaman

