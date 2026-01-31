Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रचेंगी एक और इतिहास, आज लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक और इतिहास रचने जा रही हैं. जी हां, आज मोदी सरकार की ओर से संसद के लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट के पेश करते ही वह रिकॉर्ड बना देंगी. आज रविवार सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. बजट पेश के साथ ही वह दुनिया की पहली एक ऐसी महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी, जिन्होंने लगातार 9वीं बार किसी देश का बजट पेश किया हो. वहीं, सीतारमण के पास पहले से ही कई रिकॉर्ड हैं, जिनमें सबसे लंबा बजट भाषण देने समेत कई चीजें शामिल हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.

देश का पहला पेपरलेस बजट

साल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचा था. इतना ही नहीं इसके साथ ही उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत भी की थी. जी हां, साल 2021 में दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही थी. भारत भी इस लड़ाई में शामिल था. तब ना किसी से मिलना हो पा रहा था और ना ही किसी के घर जाना. कोविड की वजह से देश में कई महीनों तक लॉकडाउन भी लगा था. लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर के रह रहे थे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते थे. लेकिन देश की दिशा और विकास के लिए बजट की जरूरत होती है.

इस बीच 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. कोरोना महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इंडिया इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से एक नई परंपरा शुरू हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मोरारजी देसाई का तोड़ा यह रिकॉर्ड

पहली बार साल 2019 में वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने लगातार सात बजट पेश करके मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

पी. चिदंबरम के रिकॉर्ड की बराबरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अब पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली हैं. वित्त मंत्री के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम कुल 9 बार बजट पेश कर चुके हैं. आज वित्त मंत्री सीतारमण, पी. चिदंबरम के इस बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करे लेंगी और वे लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: वित्त मंत्री उधर संसद पेश करेंगी बजट, इधर आपके मोबाइल पर आ जाएगा पूरा ब्यौरा; बस करना होगा यह काम

प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को तोड़ेंगी सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के पूर्व वित्त मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रही हैं. वित्त मंत्री रहते हुए प्रणव मुखर्जी ने कुल 8 बार बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण इस बार 9वीं बार बजट पेश करके उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगी.

सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण देने का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. उम्मीद है कि अगर इस बार वित्त मंत्री ने लंबा भाषण दिया तो हो सकता है कि वे अपने ही इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दें.