Budget 2026 Announcement: '10 साल में 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले'

Budget 2026 Announcement: संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की नीतियों के एक बड़े सामाजिक नतीजे पर जोर दिया है और कहा कि पिछले दस सालों में लाखों भारतीय मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक दशक में सरकार की कोशिशों की वजह से लगभग 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं. सीतारमण ने कहा कि 2014-15 से सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे और मजबूत किया जाएगा. ये विकास, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर को सपोर्ट करने के मकसद से अपनाए गए तरीके का हिस्सा है.

उन्होंने नई और उभरती टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया, जिसमें नेशनल क्वांटम मिशन जैसी पहल शामिल हैं और सर्विस सेक्टर के लिए उपाय सुझाने के लिए एक हाई-पावर्ड एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्ताव की घोषणा की.