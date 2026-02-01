Advertisement
trendingNow13093840
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026 Announcement: 10 साल में 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले

Budget 2026 Announcement: '10 साल में 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले'

Budget 2026 Announcement: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक दशक में सरकार की कोशिशों की वजह से लगभग 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं. सीतारमण ने कहा कि 2014-15 से सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे और मजबूत किया जाएगा.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026 Announcement: '10 साल में 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले'

Budget 2026 Announcement: संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की नीतियों के एक बड़े सामाजिक नतीजे पर जोर दिया है और कहा कि पिछले दस सालों में लाखों भारतीय मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक दशक में सरकार की कोशिशों की वजह से लगभग 25 करोड़ लोग मल्टीडाइमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं. सीतारमण ने कहा कि 2014-15 से सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे और मजबूत किया जाएगा. ये विकास, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर को सपोर्ट करने के मकसद से अपनाए गए तरीके का हिस्सा है.

उन्होंने नई और उभरती टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया, जिसमें नेशनल क्वांटम मिशन जैसी पहल शामिल हैं और सर्विस सेक्टर के लिए उपाय सुझाने के लिए एक हाई-पावर्ड एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्ताव की घोषणा की.

 
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
Raju Karpada
गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
CM Yogi Adityanath
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
PMK
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
Maharastra News
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?