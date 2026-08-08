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सुबह की चाय को लगी महंगाई की नजर! ब्रिटानिया ने कर ली दाम बढ़ाने की तैयारी; कौन-कौन से ब‍िस्‍क‍िट होंगे महंगे?

Britannia Good Day Biscut: ब्रिटानिया की तरफ से मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष की दूसरी तिमाही में एक बार फ‍िर से प्रोडक्‍ट के दाम बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. इस प्राइस हाइक के बाद कौन सा ब‍िस्‍कुट क‍ितना महंगा हो जाएगा, यह एक से दो महीने में क्‍ल‍ियर हो जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 08, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:29 PM IST
सुबह की चाय को लगी महंगाई की नजर! ब्रिटानिया ने कर ली दाम बढ़ाने की तैयारी; कौन-कौन से ब‍िस्‍क‍िट होंगे महंगे?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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