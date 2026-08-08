Britannia Price Hike: सुबह की चाय के साथ अगर आपको भी बिस्किट खाना पसंद है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, कच्‍चे माल की लागत बढ़ने से जूझ रही देश की द‍िग्‍गज एफएमसीजी (FMCG) कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक बार फ‍िर से दाम में इजाफा कर सकती है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि ब्रिटानिया मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई से स‍ितंबर) में अपने प्रोडक्‍ट के दाम में डेढ़ से 2 प्रतिशत तक का इजाफा कर सकती है. कंपनी के एमडी और सीईओ रक्षित हरगावे ने साफ क‍िया क‍ि जून तिमाही में क‍िये गए इजाफे से महंगाई का असर केवल आधा ही कम हो सका है.