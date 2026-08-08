Britannia Price Hike: सुबह की चाय के साथ अगर आपको भी बिस्किट खाना पसंद है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, कच्चे माल की लागत बढ़ने से जूझ रही देश की दिग्गज एफएमसीजी (FMCG) कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक बार फिर से दाम में इजाफा कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटानिया मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में अपने प्रोडक्ट के दाम में डेढ़ से 2 प्रतिशत तक का इजाफा कर सकती है. कंपनी के एमडी और सीईओ रक्षित हरगावे ने साफ किया कि जून तिमाही में किये गए इजाफे से महंगाई का असर केवल आधा ही कम हो सका है.
उन्होंने कहा इस असर को कम करने के लिए आने वाले दिनों में कंपनी को कॉस्टिंग का बोझ कम करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है. ब्रिटानिया कंपनी के पोर्टफोलियो का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा 5 रुपये और 10 रुपये की कीमत वाले छोटे पैकेट में बिकता है. ऐसे में इन प्रोडक्ट के दाम सीधे तौर पर बढ़ाना कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण है. इसलिए ब्रिटानिया ‘श्रिंकफ्लेशन’ (Shrinkflation) का सहारा लेगी.
श्रिंकफ्लेशन का सीधा सा मतलब यह हुआ कि बिस्किट के पैकेट का रिटेल प्राइस तो वहीं रहेगा लेकिन उसमें मिलने वाली सामग्री का वजन कुछ कम कर दिया जाएगा. इससे पहले जून तिमाही में भी कंपनी ने कॉस्ट बढ़ने पर इसी तरह का कदम उठाया था. हालांकि, पैकेजिंग और मशीनरी में बदलाव के चलते इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग सकता है. पैकेट में सामान कम करके कीमत को एडजस्ट किये जाने का असर आने वाले दिनों में बाजार में धीरे-धीरे दिखाई देगा. अभी बाजार में पुराना स्टॉक मौजूद है, ऐसे में पैकिंग वाला आइटम पहुंचने में समय लगेगा.
एफएमसीजी कंपनी पर लगातार लागत का दबाव बढ़ रहा है. बेकिंग प्रोसेस में यूज होने वाली एलपीजी गैस के दाम अप्रैल और मई में करीब ढाई गुना तक बढ़ गए हैं. अब भी गैस की कीमत अपने ऊंचे लेवल पर बनी हुई हैं. इसके अलावा, पाम ऑयल के दाम में भी 20 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है. चीनी के दाम भी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान काफी बढ़ गए हैं.
तमाम चुनौतियों के बावजूद ब्रिटानिया के प्रोडक्ट की डिमांड मजबूत बनी हुई है और पहली तिमाही में ब्रिटेनिया ने करीब 9 प्रतिशत की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है. इसके अलावा क्विक कॉमर्स चैनल कंपनी के ई-कॉमर्स बिजनेस का करीब 80-85 प्रतिशत हिस्सा बन चुका है. ब्रिटानिया अब इस चैनल के लिए स्पेशल प्रोडक्ट तैयार करने के साथ ही हेल्थ और प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन कर रही है.
इससे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज (Britannia) ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट 'गुड डे' (Good Day) के दाम में मई के महीने बढ़ोतरी की थी. उस समय कंपनी ने 'गुड डे' (Good Day) के फैमिली पैक के दाम में सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी का फैसला किया था. उस समय पिस्ता बादाम का 526 ग्राम वाला पैक 130 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दिया गया था. इसी तरह बटर फैमिली पैक पहले 120 रुपये का मिलता था, जिसके रेट बढ़ाकर 130 रुपये कर दिये गए थे.