वाटिका, हाजमोला...च्यवनप्राश: डाबर ने भी घटाए दाम, ग्राहकों को मिलेगा तगड़ा फायदा
वाटिका, हाजमोला...च्यवनप्राश: डाबर ने भी घटाए दाम, ग्राहकों को मिलेगा तगड़ा फायदा

कंपनी ने डाबर वाटिका, च्यवनप्रकाश, रियल फ्रूट जूस और हाजमोला सहित विभिन्न घरेलू ब्रांडों की कीमतों में कटौती की है. ये कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर GST दरों में कटौती के फैसले के बाद उठाया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:08 PM IST
वाटिका, हाजमोला...च्यवनप्राश: डाबर ने भी घटाए दाम, ग्राहकों को मिलेगा तगड़ा फायदा

GST 2.0 Reform : डाबर इंडिया ने GST दरों में कमी के बाद डाबर वाटिका, च्यवनप्रकाश, रियल फ्रूट जूस और हाजमोला सहित विभिन्न घरेलू ब्रांडों की कीमतों में कटौती की है. डाबर इंडिया ने GST दरों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाना और कंजम्पशन को बढ़ावा देना है. कंपनी ने डाबर वाटिका, च्यवनप्रकाश, रियल फ्रूट जूस और हाजमोला सहित विभिन्न घरेलू ब्रांडों की कीमतों में कटौती की है. ये कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर GST दरों में कटौती के फैसले के बाद उठाया गया है.

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

डाबर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि FMCG सेक्टर का हिस्सा होने के नाते हम डाबर में अपने ग्राहकों को GST दरों का लाभ देने, आवश्यक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाने और खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आइए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर इस कदम का जश्न मनाएं.

यह भी पढ़ें : आज से लागू हुईं नई GST दरें, सस्ते-महंगे आइटम्स की पूरी लिस्ट देख लीजिए

रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती

त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही GST दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर GST काउंसिल की ओर से GST दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई से राहत का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई. खाने-पीने से लेकर रहने, पहनने, घर बनाने, पढ़ाई-लिखाई की तमाम चीजें सस्ती हो गई.

देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड में से एक अमूल ने भी अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया था. ये कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू हो गयी है. अब घर-घर इस्तेमाल होने वाले मक्खन, घी, पनीर, चीज और आइसक्रीम जैसी जरूरी चीजें पहले से सस्ती कीमत पर मिलेंगी. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST reform 2025

Trending news

