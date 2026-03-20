LPG की कमी के चलते Zomato ने लिया बड़ा फैसला, महंगी हुई फूड डिलीवरी; इतनी बढ़ गई प्लेटफॉर्म फीस

Zomato Hikes Food Delivery Platform Fee : ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना अब और महंगा हो गया है. Zomato ने अपनी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस ₹12.5 से बढ़ाकर ₹14.9 कर दी है यानी हर ऑर्डर पर अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.

क्यों बढ़ाए गए चार्ज?

ये बढ़ोतरी करीब 19.2% की है. ये सीधे तौर पर ग्राहकों के बिल को प्रभावित करेगी. बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और LPG की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है. इससे डिलीवरी पार्टनर्स की लागत बढ़ती है. साथ ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशन पर भी असर पड़ता है.

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यूजर्स पर क्या असर?

अब हर ऑर्डर पर आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे, जिससे कुल बिल बढ़ जाएगा यानी, घर बैठे खाना मंगाना अब पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ सकता है.

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सितंबर 2025 में भी बढ़ी थी फीस

इससे पहले प्लेटफॉर्म फीस में आखिरी बढ़ोतरी सितंबर 2025 में की गई थी. वहीं, स्विगी फिलहाल हर ऑर्डर पर करीब ₹14.99 फीस ले रहा है। 20 मार्च को इटरनल के शेयर करीब 2% बढ़कर ₹233 पर बंद हुए. JM फाइनेंशियल का कहना है कि हाल की गिरावट की शुरुआत कंपनी में लीडरशिप बदलाव और क्विक कॉमर्स में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से हुई थी. इसके बाद फूड डिलीवरी सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा और वैश्विक कारण (जैसे AI से जुड़े बदलाव और मध्य पूर्व के तनाव) ने दबाव और बढ़ा दिया. हालांकि, कंपनी का मानना है कि जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे.

LPG सप्लाई में दिक्कतों का असर रेस्टोरेंट्स पर पड़ा

वहीं, कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक LPG सप्लाई में दिक्कतों का असर रेस्टोरेंट्स पर पड़ा है. जिससे फूड डिलीवरी ऑर्डर्स कम हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक डिलीवरी की लागत स्थिर बनी हुई है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सप्लाई की चुनौतियों के चलते स्विगी पर इटरनल की तुलना में ज्यादा असर पड़ सकता है.