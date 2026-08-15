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Blinkit, Zepto और Instamart पर शिकंजा, 12 वेयरहाउस के परमिट सस्पेंड, जांच में मिलीं गंभीर खामियां

महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Eternal, Swiggy और Zepto जैसी प्रमुख कंपनियों से जुड़े 12 वेयरहाउस के परमिट सस्पेंड कर दिए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 15, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:48 PM IST
Blinkit, Zepto और Instamart पर शिकंजा, 12 वेयरहाउस के परमिट सस्पेंड, जांच में मिलीं गंभीर खामियां
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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