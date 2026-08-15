/Blinkit, Zepto और Instamart पर शिकंजा, 12 वेयरहाउस के परमिट सस्पेंड, जांच में मिलीं गंभीर खामियां

महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई पर स्विगी और इटरनल ने Reuters के सवालों का जवाब नहीं दिया. जेप्टो की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम मुंढे ने कहा है कि लोगों की सेहत से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों और खराब स्टोरेज व्यवस्था के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. इस कार्रवाई ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों के सामने एक अहम चुनौती खड़ी कर दी है. ग्राहकों तक सामान तेजी से पहुंचाना इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन, अब कंपनियों के लिए तेज डिलीवरी के साथ खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और बेहतर स्टोरेज मानकों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है.