/Blinkit, Zepto और Instamart पर शिकंजा, 12 वेयरहाउस के परमिट सस्पेंड, जांच में मिलीं गंभीर खामियां

Maharashtra FDA Action: महाराष्ट्र में क्विक-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टमार्ट से जुड़े 12 वेयरहाउस के परमिट निलंबित कर दिए हैं. इन ठिकानों की जांच में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव और हाइजीन से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं. FDA की जांच में कहीं कॉकरोच मिले तो कहीं खराब और सड़ी हुई सब्जियां. कुछ वेयरहाउस में चूहों की बीट और गंदगी भी पाई गई. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और उन्हें संभालने के तरीके को लेकर भी आपत्तियां दर्ज की हैं.
महाराष्ट्र FDA ने क्विक-कॉमर्स और फूड कारोबार से जुड़े कुल 86 ठिकानों का निरीक्षण किया, जांच के बाद 60 जगहों को कमियां सुधारने के लिए नोटिस जारी किया गया, जबकि 12 वेयरहाउस के परमिट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए. परमिट सस्पेंड होने वाले वेयरहाउस में इटरनल की ब्लिंकिट के पांच, जेप्टो के पांच और स्विगी इंस्टमार्ट के दो ठिकाने शामिल हैं.
जांच के दौरान वेयरहाउस की स्वच्छता और स्टोरेज व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे. FDA की ओर से सामने आई तस्वीरों में कुछ जगहों पर गंदे और जंग लगे रैक दिखाई दिए. खाद्य सामान के आस-पास कॉकरोच भी पाए गए. Blinkit के एक वेयरहाउस में कॉकरोच के अलावा खराब हो चुकी सब्जियां मिलीं. वहीं कुछ अन्य जगहों पर चूहों की बीट और गंदगी मिलने की जानकारी सामने आई. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की स्थिति सीधे तौर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी है.
नासिक के एक Zepto वेयरहाउस में डिलीवरी कर्मचारी बाहर पहने जाने वाले जूतों के साथ स्टोरेज एरिया में जाते मिले. अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की लापरवाही से बाहर की गंदगी और संभावित बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों तक पहुंच सकते हैं यानी FDA की कार्रवाई सिर्फ वेयरहाउस की सफाई तक सीमित नहीं रही. कर्मचारियों की हाइजीन और खाद्य सामान को संभालने के तौर-तरीकों को भी जांच के दायरे में रखा गया.
भारत में क्विक-कॉमर्स का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है. Blinkit, Zepto और Instamart जैसी कंपनियां ग्राहकों तक किराना और रोजमर्रा का सामान कुछ ही मिनटों में पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर डार्क स्टोर और वेयरहाउस नेटवर्क तैयार कर रही हैं. रायटर्स के मुताबिक, भारत का क्विक-कॉमर्स बाजार करीब 13 अरब डॉलर का है और इस सेक्टर में हर दिन लगभग 90 लाख ऑर्डर किए जा रहे हैं. ऐसे में कारोबार के विस्तार के साथ खाद्य सुरक्षा और स्टोरेज मानकों को लेकर नियामकीय निगरानी भी बढ़ रही है.
महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई पर स्विगी और इटरनल ने Reuters के सवालों का जवाब नहीं दिया. जेप्टो की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम मुंढे ने कहा है कि लोगों की सेहत से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों और खराब स्टोरेज व्यवस्था के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. इस कार्रवाई ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों के सामने एक अहम चुनौती खड़ी कर दी है. ग्राहकों तक सामान तेजी से पहुंचाना इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन, अब कंपनियों के लिए तेज डिलीवरी के साथ खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और बेहतर स्टोरेज मानकों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है.