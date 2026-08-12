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महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन, Domino’s के 4 आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, जांच में मिलीं कई खामियां

FDA ने स्पष्ट किया है कि संबंधित आउटलेट्स के लाइसेंस तब तक निलंबित रहेंगे, जब तक वे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करते.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:20 PM IST
महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन, Domino’s के 4 आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, जांच में मिलीं कई खामियां
Image Credit: Domino&#039;s

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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