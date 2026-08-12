/महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन, Domino’s के 4 आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, जांच में मिलीं कई खामियां

FDA Action in Maharashtra: महाराष्ट्र FDA ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के चलते मुंबई में Domino’s पिज्जा के तीन आउटलेट्स के फूड-बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. ये सभी आउटलेट्स जुबिलेंट फूडवर्क्स द्वारा संचालित किए जाते हैं. FDA की कार्रवाई के बाद इन लाइसेंसों का निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक संबंधित आउटलेट्स खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते.
FDA के मुताबिक, जिन तीन आउटलेट्स पर कार्रवाई हुई है. उनमें विले पार्ले (पश्चिम), बोरीवली (पश्चिम) और घाटकोपर स्थित R-सिटी मॉल का आउटलेट शामिल है. इसके अलावा महाराष्ट्र के कराड में स्थित Domino’s के एक अन्य स्टोर का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है.
घाटकोपर के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित R-सिटी मॉल वाले Domino’s आउटलेट में जांच के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं. अधिकारियों को वहां कीटों के संक्रमण के संकेत मिले. साथ ही, प्रभावी पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे. जांच में ये भी पाया गया कि आउटलेट में खाद्य सामग्री के स्टोरेज के दौरान FIFO (First In, First Out) और FEFO (First Expired, First Out) नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था. खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी तापमान नियंत्रण भी ठीक नहीं पाया गया. इसके अलावा सफाई और सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और नियमित सफाई के लिए कोई तय शेड्यूल भी उपलब्ध नहीं था.
FDA की जांच में R-City मॉल आउटलेट के पास खाद्य सामग्री के संपर्क में आने वाली चीजों के लिए जरूरी फूड-ग्रेड सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी नहीं मिले. खाद्य कर्मचारियों से जुड़े स्वच्छता प्रमाण, मेडिकल जांच, लाइसेंसिंग और दस्ताने-अप्रन जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों के इस्तेमाल के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा नियमित खाद्य और पानी की जांच रिपोर्ट, उपकरणों की कैलिब्रेशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रिकॉर्ड भी नहीं दिखाए गए. अधिकारियों के मुताबिक, ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रभावी व्यवस्था का भी अभाव पाया गया.
विले पार्ले (पश्चिम) स्थित Domino’s आउटलेट, जो SV रोड पर DJ रोड कॉर्नर के पास है. वहां भी शेड्यूल 4 के तहत निर्धारित कई खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया. इसके चलते इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. वहीं, बोरीवली (पश्चिम) के IC कॉलोनी में वीर सावरकर रोड के पास स्थित Domino’s आउटलेट पर भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की गई.
FDA ने ये कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (Food Business Licensing and Registration) रेगुलेशंस, 2011 के तहत की है. खास तौर पर शेड्यूल 4 में निर्धारित स्वच्छता और सैनिटेशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन को आधार बनाया गया है. महाराष्ट्र FDA की ओर से हाल के दिनों में खाद्य कारोबारों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई तेज की गई है. 10 जुलाई से 11 अगस्त 2026 के बीच राज्य में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. 11 अगस्त को विशेष अभियान के तहत 104 चेन रेस्टोरेंट्स की जांच की गई. इसमें Domino’s समेत कई प्रमुख फूड चेन शामिल थीं. इस अभियान में पांच फूड-बिजनेस लाइसेंस निलंबित किए गए और 95 सुधार नोटिस जारी किए गए.