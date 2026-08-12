/महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन, Domino’s के 4 आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, जांच में मिलीं कई खामियां

घाटकोपर के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित R-सिटी मॉल वाले Domino’s आउटलेट में जांच के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं. अधिकारियों को वहां कीटों के संक्रमण के संकेत मिले. साथ ही, प्रभावी पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे. जांच में ये भी पाया गया कि आउटलेट में खाद्य सामग्री के स्टोरेज के दौरान FIFO (First In, First Out) और FEFO (First Expired, First Out) नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था. खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी तापमान नियंत्रण भी ठीक नहीं पाया गया. इसके अलावा सफाई और सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और नियमित सफाई के लिए कोई तय शेड्यूल भी उपलब्ध नहीं था.