 खाने-पीने से लेकर कपड़े, सैलून तक...दिवाली से पहले क्या-क्या होने वाला है सस्ता, सरकार की लिस्ट तैयार
GST CUT:  जीएसटी दरों में बदलाव होने वाला है. जीएसटी दरें घटाकर अब सिर्ध दो स्लैब ही रह जाएंगी. सरकार के इस फैसले से खाने-पीने से लेकर कपड़े, घर बनाने तक की लागत में कटौती हो जाएगी. अगले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 03:28 PM IST
GST Slab Cut: जीएसटी दरों में बदलाव होने वाला है. जीएसटी दरें घटाकर अब सिर्ध दो स्लैब ही रह जाएंगी. सरकार के इस फैसले से खाने-पीने से लेकर कपड़े, घर बनाने तक की लागत में कटौती हो जाएगी. अगले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है. मीटिंग में जीएसटी दरों में कटौती पर चर्चा होगी.  जीएसटी के चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ दो स्लैब यानी 5% और 18% में बदला जाएगा.  इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी.   

क्या-क्या होगा सस्ता  

3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी.  बैठक में जीएसटी दरें घटने के बाद कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी. माना जा रहा है कि कपड़ों को 5 फीसदी की जीएसटी दर में शामिल किया जा सकता है. सीमेंट पर भी जीएसटी स्‍लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलून और ब्यूटी पार्लर, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स बदलाव हो सकते हैं. माना जा रहा है कि छोटे सैलून, ब्यूटी पार्लर को जीएसटी दरों में राहत मिल सकती है. उन्हें 5 फीसदी वाले स्लैब में लाया जा सकता है. हालांकि मिड और हाई-एंड सैलून पर 18% जीएसटी लगता है. इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीरो किए जाने पर विचार किया जा रहा है. ऐसा करने से बीमा प्रीमियम सस्ता होगा. लोगों के लिए इंश्योरेंस खरीदना आसान हो जाएगा और अधिक से अधिक लोग इंश्योरेंस खरीद सकेंगे.   

लोगों को राहत देने की कोशिश

इसी तरह से सीमेंट पर जीएसटी घटने से लोगों के लिए घर बनाना और खरीदना सस्ता हो जाएगा.  छोटी कारों पर जीएसटी कम करने पर विचार किया जा सकता है. केंद्र सरकार का मानना है कि छोटी कारों  पर 18% टैक्स लगेगा, लेकिन लग्जरी गाड़िों पर 40% टैक्स लगेगा.  5% स्लैब में ज्यादातर रोजमर्रा के सामान और सेवाएं आएंगी. इसी तरह से 18% में थोड़ी महंगी वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाएगी. वहीं  शराब, सिगरेट, लक्ज़री कारें जैसे विलासिता वाले सामान पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.  सरकार की कोशिश लोगों को राहत देने की है.  पढ़ें- ट्रंप टैरिफ का ट्रबल कल से डबल, भारत के सामानों पर 50% टैक्स, संकट में ये सेक्टर्स, दांव पर 3 लाख नौकरियां, पर दर्द तो अमेरिका को भी होगा

 

 

