Foodgrain Freight in Kashmir: जून 2025 में च‍िनाब पुल के जर‍िये जब कश्‍मीर को जम्‍मू से जोड़ा गया तो करोड़ों देशवास‍ियों के चेहरे पर खुशी छा गई. यह पल गवाह बना उस लम्‍हें का ज‍िसमें जम्‍मू और कटरा से कश्‍मीर घाटी तक का सफर ट्रेन के जर‍िये पूरा क‍िया जा सकेगा. इसके करीब छह महीने बाद कश्मीर घाटी में मोदी सरकार ने एक और इतिहास रच द‍िया है. 21 द‍िसंबर को पहली बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की अनाज से लदी मालगाड़ी अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंची. इसके बाद कश्मीर औपचारिक रूप से देश के फ्रेट रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ गया. इस ट्रेन को पंजाब के अजीतवाल स्टेशन से रवाना क‍िया गया था. ट्रेन के कश्‍मीर पहुंचने की दुन‍ियाभर में चर्चा हो रही है.

कश्‍मीर को नेशनल फ्रेट नेटवर्क से

21 BCN वैगन से बनी इस ट्रेन में करीब 1,384 टन चावल लदा हुआ था. इसके बाद अनाज को घाटी के दूर-दराज वाले इलाकों तक आसनी से पहुंचाया जा सकेगा. जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी भारतीय रेलवे को इस उपलब्‍ध‍ि के ल‍िये बधाई दी. उन्होंने कहा, कश्मीर को नेशनल फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने का हमारा पुराना सपना पूरा हुआ है. अनाज से लदी मालगाड़ी के घाटी तक पहुंचने से अनाज की ढुलाई सस्ती और तेज होगी. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से सप्लाई चेन भी मजबूत बनेगी. आएइ जानते हैं इससे कश्‍मीर घाटी को और क‍िस तरह फायदा होगा?

दूरदराज के इलाकों तक पहुंच हुई आसान

सर्दियों के मौसम में जम्मू-श्रीनगर अक्‍सर हाइवे बर्फबारी या लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता है. रेलवे के जर‍िये अनाज की सप्लाई क‍िसी भी मौसम में की जा सकेगी. दूर-दराज के इलाकों और रिमोट एर‍िया में बफर स्टॉक की दिक्कत को खत्‍म क‍िया जा सकेगा. इससे क‍िसी भी मौसम में कश्‍मीर में फूड सेफ्टी मजबूत हो सकेगी.

ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी होगी कमी

ट्रेन के जर‍िये अनाज आद‍ि की ढुलाई करना सड़क मार्ग के मुकाबले बहुत सस्‍ता हो जाएगा. एक ट्रेन में 1,384 टन (57 ट्रक के बराबर) अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा. इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च काफी कम होगा और सप्लाई चेन भी तेज हो जाएगी. इससे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को काफी बचत होगी. इसके अलावा ट्रेन के जर‍िये सामान पहुंचने से घाटी को जोड़ने वाले NH-44 पर ट्रकों की भीड़ कम होगी. इससे रास्‍ता पहले के मुकाबले ज्‍यादा सुरक्ष‍ित हो जाएगा.

लोकल मार्केट को मजबूती और जॉब्स के मौके बनेंगे

ट्रेन के जर‍िये घाटी तक सामान पहुंचने से घाटी के स्‍थानीय बाजार को मजबूती म‍िलेगी. पहले वहां के लोग बाजार करने के लि‍ए जम्‍मू के मार्केट पर न‍िर्भर रहते थे. इससे रीजनल एग्रीकल्‍चर इकोनॉमी मजबूत होगी. लॉजिस्टिक्स और इससे जुड़े सेक्‍टर में रोजगार के नए मौके बनेंगे. आने वाले समय में फल-सेब जैसे न‍िर्यात के लिए भी रेलवे रूट अच्‍छा रहेगा. सरकार के इस कदम से कश्मीर देश के और करीब आ सकेगा.