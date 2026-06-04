रूस का बड़ा खुलासा; हमलों की मार से नहीं बच पाया पुतिन का देश, कहा- तेल उत्पादन में आई गिरावट

India and Russia Relationship : रूस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस वर्ष उसके तेल उत्पादन में कमी आई है. हालांकि, रूस का कहना है कि वो अपनी निर्यात क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रहा है और जल्द ही प्रोडक्शन फिर से सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा. सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि साल की शुरुआत की तुलना में वर्तमान तेल उत्पादन कुछ कम है क्योंकि कई तेल रिफाइनरियां अचानक मरम्मत के दौर से गुजर रही हैं.

नोवाक ने कहा, 'वर्तमान उत्पादन वास्तव में साल की शुरुआत की तुलना में कुछ कम है. इसका कारण यह है कि हमारी कई तेल रिफाइनरियां इस समय अनियोजित मरम्मत के लिए बंद हैं.' ये पहली बार है जब किसी रूसी अधिकारी ने खुलकर स्वीकार किया है कि 2026 में देश का तेल उत्पादन घटा है.







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Top 5 Crude Oil Suppliers For India (May 2026) Russia remained India's largest crude oil supplier in May 2026. Rank Country Supply Volume #1 Russia 1,966 #2 UAE 561 #3 Saudi Arabia 350 #4 Brazil 288 #5 Venezuela 266

यूक्रेनी ड्रोन हमलों का बढ़ता असर

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक रूस ने अप्रैल 2023 के बाद से आधिकारिक तेल उत्पादन आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं. लेकिन, हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा अवसंरचना पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कई रिफाइनरियां प्रभावित हुई हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि बुधवार को यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर हमला कर उसमें आग लगा दी. ये हमला उस समय हुआ जब शहर में रूस का प्रमुख आर्थिक सम्मेलन चल रहा था. जेलेंस्की के अनुसार ड्रोन ने 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके लक्ष्य को निशाना बनाया.

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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार अप्रैल 2026 में रूस का कच्चे तेल का उत्पादन एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 4.6 लाख बैरल प्रतिदिन घटकर 88 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया.

तेल निर्यात में बढ़ोतरी

रिफाइनरियों के प्रभावित होने के बावजूद रूस ने कच्चे तेल का निर्यात बढ़ा दिया है. उद्योग सूत्रों के मुताबिक मई 2026 में रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से कच्चे तेल का निर्यात अप्रैल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है.