/विदेशों में संपत्ति और कमाई? 30% टैक्स, जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बताने का आखिरी मौका, क्या है FAST-DS स्कीम?

Income Tax on Foreign Asset :विदेशों में संपत्ति या विदेशों से होने वाली आय रखने वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने विदेशी संपत्ति रखने वाले छोटे छोटे करदाताओं के लिए डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS) 31 दिसंबर, 2026 तक खुले रखने का फैसला किया है.
यानी टैक्सपेयर्स इस तारीख तक विदेशी से अपनी कमाई और आय, अपनी संपत्ति का खुलासा कर सकते हैं. आयकर नियम के तहत टैक्स का भुगतान करके अपने विवाद का निपटारा भी कर सकते हैं. सरकार ने वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के तहत Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme (FAST-DS) के तहत टैक्सपेयर्स को विदेशी बैंक खाते, विदेशी संपत्ति, विदेश से खरीदी गई ज्वैलरी, आर्टिस्टिक वर्क , शेयर, सिक्योरिटी या किसी भी तरह की संपत्ति जो टैक्स या फीस के दायरे में आती है, उसे घोषित करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है.
31 दिसंबर तक का मौका
इनकम टैक्स विभाग ने डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS) 31 दिसंबर, 2026 तक खोलने की घोषणा की है. टैक्सपेयर्स इस समय सीमा तक अपनी संपत्ति का खुलासा कर टैक्स का भुगतान कर विवाद से बच सकते हैं. इस स्कीम के तहत अपनी संपत्तियों की घोषणा करने वाले करदाताओं को 30 फीसदी टैक्स और इतनी ही राशि का जुर्माना भी चुकाना होगा. सरकार ने बजट 2026-27 में छोटे करदाताओं के लिए इस सेल्फ डिस्क्लोज स्कीम की घोषणा की थी.
₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की लिमिट
स्कीम 16 अगस्त से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं. टैक्सपेयर्स की ओर से जो संपत्ति घोषित की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू 31 मार्च, 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी और उसके बाद से ही टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इस स्कीम में दो कैटेगरी तय की गई है. पहली कैटेगरी के तहत भारत के बाहर अघोषित विदेशी आय और अघोषित विदेशी संपत्ति जिसपर टैक्स नहीं लगाया गया था, उसकी कुल फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं दूसरी कैटेगरी में टैक्सपेयर्स जब NRI था तब उस संपत्ति को अधिग्रहित किया था, लेकिन रिटर्न की संबंधित अनुसूची में घोषित नहीं की गई थी. ऐसी संपत्ति की सीमा 5 करोड़ रुपये तक ही होनी चाहिए.
कितना टैक्स
पहली कैटेगरी यानी 1 करोड़ वाली कैटेगरी में टैक्सपेयर्स को अघोषित संपत्ति का 30% टैक्स देना होगा और टैक्स के बराबर 100% पेनल्टी भी देनी होगी. दूसरी कैटेगरी यानी 5 करोड़ वाली कैटेगरी में तय फीस का प्रावधान है और कुछ मामलों में 1 लाख की फ्लैट फीस है.