बैंक, इंश्योरेंस, तेल, गैस...'विदेशी मेहमानों' ने इन सेक्टर्स में जमकर लगाया पैसा, 130 करोड़ डॉलर का लगाया दांव, FMCG से निकाली पूंजी

FII investment: तमाम उठापटक के बीच विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी हो गई है. विदेशी निवेशक बाजार में खूब पैसा लगा रहे हैं. अगर सिर्फ अक्टूबर महीने के आंकड़े को देखें तो विदेशी निवेशकों (FII) ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी करते हुए 130 करोड़ रुपये लगा दिए. एफआईआई ने इस दौरान बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी BFSI में दांव लगाया. इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश किया. ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक FII ने बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल, सर्विसेज और इंश्योरेंस) और ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्रमश: 1501 मिलियन डॉलर और 1030 मिलियन डॉलर का निवेश किया है.

बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल स्कियोरिटीज की रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर में एफआईआई और डीआईआई ने क्रमश: 1.3 अरब डॉलर और 6 अरब डॉलर का निवेश किया है और इस दौरान निफ्टी ने करीब 4.5 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. इसके अलावा मेटल, टेलीकॉम, ऑटो और पावर सेक्टर में रिकॉर्ड विदेशी निवेश दर्ज किया गया है, जो कि क्रमश: 355 मिलियन डॉलर, 243 मिलियन डॉलर, 110 मिलियन डॉलर और 109 मिलियन डॉलर है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीते महीने अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने कई सेक्टरों में बिकवाली भी की है, जिसमें एफएमसीजी से 482 मिलियन डॉलर, सर्विसेज से 391 मिलियन डॉलर, फार्मा से 351 मिलियन डॉलर, आईटी से 248 मिलियन डॉलर, ड्यूरेबल्स से 198 मिलियन डॉलर और केमिकल्स से 105 मिलियन डॉलर की निकासी की गई है.

रिपोर्ट में बताया गया कि एफआईआई के भारत में कुल निवेश, जिसे एसेट्स अंडर कस्टडी (एयूसी) भी कहा जाता है, में बीएफएसआई, ऑटो, ऑयल एंड गैस और फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है. एफआईआई एयूसी में बीएफएसआई 31.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा सेक्टर है. सेक्टर आधार पर अक्टूबर में रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, मेटल, बैंक और आईटी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि हेल्थकेयर, पावर, एफएमसीजी और ऑटो का प्रदर्शन कमजोर रहा. आईएएनएस