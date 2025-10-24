Advertisement
trendingNow12974080
Hindi Newsबिजनेस

फाइनेंशियल सेक्टर पर जमकर दांव लगा रहे विदेशी निवेशक, 2025 में 65000 करोड़ का निवेश किया

Indian Financial Sector: फेडरल बैंक की तरफ से ब्लैकस्टोन को 27.29 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे. इनका टिकट प्राइस 227 रुपये प्रति वारंट रखा गया है. यूएई के दूसरे सबसे बड़े बैंक अमीरात एनबीडी की ओर से आरबीएल बैंक में 26,853 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइनेंशियल सेक्टर पर जमकर दांव लगा रहे विदेशी निवेशक, 2025 में 65000 करोड़ का निवेश किया

Share Market Investment: देश के फाइनेंशियल सेक्टर पर विदेशी निवेशक बुलिश बने हुए हैं. इसका असर आप इससे देख सकते हैं क‍ि साल 2025 में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का निवेश किया गया. इन विदेशी निवेशकों में ब्लैकस्टोन, अमीरात एनबीडी, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम शामिल है. इन्‍होंने फेडरल बैंक, आरबीआई, सम्मान कैपिटल, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे दिग्गज भारतीय प्राइवेट बैंकों में इनवेस्‍टमेंट क‍िया है.

6196 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान
दिग्गज ग्‍लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 6,196 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है. फेडरल बैंक की तरफ से ब्लैकस्टोन को 27.29 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे. इनका टिकट प्राइस 227 रुपये प्रति वारंट रखा गया है. यूएई के दूसरे सबसे बड़े बैंक अमीरात एनबीडी की ओर से आरबीएल बैंक में 26,853 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया गया है. इस डील के तहत अमीरात एनबीडी आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा.

यस बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का ऐलान
इस महीने की शुरुआत में सम्मान कैपिटल ने ऐलान किया था कि अबु धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी में एक अरब डॉलर या 8,850 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. इसके बदले इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अबु धाबी को कंपनी में प्रेफरेंशियल इक्‍व‍िटी शेयर्स और वारंट्स के जरिये 41 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी. इससे पहले मई में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एएमबीसी) जापान ने यस बैंक में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद जापानी बैंक ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 24.2 प्रतिशत कर लिया था और इस डील का आकार करीब 15,000 करोड़ रुपये था. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अप्रैल में प्राइवेट इक्‍व‍िटी फर्म वारबर्ग पिंकस और सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 7,500 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का ऐलान किया था. इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपये वारबर्ग पिंकस की ओर से निवेश किए गए, जबकि करीब 2,600 करोड़ रुपये सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से निवेश किये गए. (IANS)  

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌