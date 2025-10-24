फाइनेंशियल सेक्टर पर जमकर दांव लगा रहे विदेशी निवेशक, 2025 में 65000 करोड़ का निवेश किया

Share Market Investment: देश के फाइनेंशियल सेक्टर पर विदेशी निवेशक बुलिश बने हुए हैं. इसका असर आप इससे देख सकते हैं क‍ि साल 2025 में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का निवेश किया गया. इन विदेशी निवेशकों में ब्लैकस्टोन, अमीरात एनबीडी, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम शामिल है. इन्‍होंने फेडरल बैंक, आरबीआई, सम्मान कैपिटल, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे दिग्गज भारतीय प्राइवेट बैंकों में इनवेस्‍टमेंट क‍िया है.

6196 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान

दिग्गज ग्‍लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 6,196 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है. फेडरल बैंक की तरफ से ब्लैकस्टोन को 27.29 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे. इनका टिकट प्राइस 227 रुपये प्रति वारंट रखा गया है. यूएई के दूसरे सबसे बड़े बैंक अमीरात एनबीडी की ओर से आरबीएल बैंक में 26,853 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया गया है. इस डील के तहत अमीरात एनबीडी आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा.

यस बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का ऐलान

इस महीने की शुरुआत में सम्मान कैपिटल ने ऐलान किया था कि अबु धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी में एक अरब डॉलर या 8,850 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. इसके बदले इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अबु धाबी को कंपनी में प्रेफरेंशियल इक्‍व‍िटी शेयर्स और वारंट्स के जरिये 41 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी. इससे पहले मई में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एएमबीसी) जापान ने यस बैंक में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था.

इसके बाद जापानी बैंक ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 24.2 प्रतिशत कर लिया था और इस डील का आकार करीब 15,000 करोड़ रुपये था. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अप्रैल में प्राइवेट इक्‍व‍िटी फर्म वारबर्ग पिंकस और सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 7,500 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का ऐलान किया था. इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपये वारबर्ग पिंकस की ओर से निवेश किए गए, जबकि करीब 2,600 करोड़ रुपये सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से निवेश किये गए. (IANS)