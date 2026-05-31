जंग का साया, बाजार घबराया! रुपये में गिरावट के बीच विदेशी निवेशकों ने निकाले ₹33,000 करोड़

FPI Outflow : भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दौर जारी है. मई 2026 में भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने बाजार से बड़ी रकम निकाल ली. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि रुपये में लगातार गिरावट, वैश्विक स्तर पर बेहतर निवेश अवसर और बढ़ती जियो-पॉलिटिकल चुनौतियों ने विदेशी निवेशकों को भारतीय इक्विटी बाजार से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया है.

मई में करीब 33 हजार करोड़ रुपये की निकासी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई 2026 के दौरान भारतीय शेयर बाजार से 32,963 करोड़ रुपये निकाले. इस साल अब तक कुल निकासी 2.25 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है. ये आंकड़ा पूरे वर्ष 2025 में दर्ज 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से भी काफी अधिक है.

महीने-दर-महीने कैसा रहा FPI का रुख?

साल 2026 में फरवरी को छोड़कर लगभग हर महीने विदेशी निवेशक बिकवाली करते नजर आए हैं. जनवरी में 35,962 करोड़ रुपये निकाले गए. फरवरी में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. ये पिछले 17 महीनों का सबसे बड़ा निवेश माना गया. मार्च में 1.17 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिकवाली हुई. अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये बाजार से बाहर निकाले गए. मई में ये आंकड़ा 32,963 करोड़ रुपये रहा है.

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विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे हैं पैसा?

विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन तीन प्रमुख कारण सबसे अहम माने जा रहे हैं.

1. कंपनियों के नतीजों ने किया निराश

हाल के तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं. कई क्षेत्रों में कमाई और विकास की रफ्तार अपेक्षा से कमजोर रही, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है.

2. दूसरे बाजारों में बेहतर अवसर

अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों ने हाल के महीनों में बेहतर प्रदर्शन किया है. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों में तेज उछाल ने निवेशकों का ध्यान एशिया के कुछ अन्य बाजारों की ओर खींचा है.

3. रुपये में लगातार कमजोरी

सेंट्रिसिटी वेल्थटेक के सचिन जसूजा के अनुसार, 2026 में अब तक रुपया लगभग 6 प्रतिशत कमजोर हो चुका है, जबकि पिछले एक वर्ष में इसमें करीब 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. रुपये की कमजोरी विदेशी निवेशकों के रिटर्न को प्रभावित करती है, इसलिए वे निवेश कम करने का फैसला लेते हैं.

कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में वैश्विक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ती अनिश्चितता का सीधा असर तेल की कीमतों पर देखने को मिला है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से बढ़कर 95 से 105 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है और चालू खाते का घाटा (CAD) भी दबाव में आ सकता है. यही कारण है कि विदेशी निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.