2025 में विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली, FPI ने भारतीय बाजार से निकाले ₹1.58 लाख करोड़; नए साल में क्या है उम्मीद?

FPI outflows in 2025: ग्लोबल टेंशन, टैरिफ वॉर और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरा नहीं होने के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी है. इस दौरान भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के द्वारा अबतक की सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने साल 2025 में अब तक भारतीय इक्विटी मार्केट से लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं. इसे शेयर बाजार से अब तक की सबसे बड़ी निकासी माना जा रहा है.

2.31 लाख करोड़ की निकासी

आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 की कुल निकासी में सेकेंडरी मार्केट (शेयर बाजार) से की गई बिकवाली सबसे बड़ा हिस्सा है. आंकड़ों के अनुसार, शेयर बाजार में 27 दिसंबर तक एफपीआई ने 22,130 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. यह बिक्री लगातार छठे महीने भी जारी है. इसके साथ ही सेकेंडरी मार्केट में कुल निकासी 2 लाख 31 करोड़ 990 रुपये की हो गई है.

वहीं, इसके अलावा प्राइमरी मार्केट (आईपीओ और अन्य निवेश) में विदेशी निवेशकों ने 73, 583 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इन दोनों बाजारों को मिलाकर कुल नेट आउट फ्लो 1.58 लाख करोड़ रुपये रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में एफपीआई ने चार महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून में ही नेट खरीदारी की है.

नए साल में क्या है उम्मीद?

जानकारों की मानें तो नए साल 2026 में शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों को लेकर पॉजिटिव खबर बताई जा रही है. बाजार के जानकारों का मानना है कि नए साल में अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने पर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार की ओर तेजी के साथ रुख करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बाजार में निवेश कर सकते हैं. उनका कहना है कि भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड समझौता होने पर भारतीय बाजार को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है और यह विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है.

शेयर मार्केट अपडेट

शेयर मार्केट अपडेट की बात करें तो पिछले सत्र में बाजार के दोनों इंडेक्स Sensex (BSE) और Nifty50 (NSE) में गिरावट दर्ज की गई है. Sensex में शुक्रवार को बाजार बंद के दौरान 0.43 फीसदी की गिरावट दिखी और यह लाल निशान में 85,041.45 के आसपास कारोबार करते हुए दिखा. वहीं, Nifty50 में 0.38 फीसदी की सुस्ती दिखी और यह शेयर बाजार में लाल निशान में 26,042.30 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए दिखा.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.