Hindi Newsबिजनेस

शेयर बाजार से करोड़ों साफ, निफ्टी 25,000 के पार लेकिन लगातार 10वें दिन हुई FPI बिकवाली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने जुलाई से सितंबर 2025 तक लगातार भारतीय शेयरों में बिकवाली की है. आंकड़ों के मुताबिक, FPIs ने जुलाई में ₹17,741 करोड़, अगस्त में ₹34,993 करोड़ और सितंबर में ₹23,885 करोड़ के शेयर बेचे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:54 PM IST
FPI Remain Net Sellers: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) सोमवार को लगातार 10वें कारोबारी दिन भारतीय शेयरों के नेट सेलर बने रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के डेटा के मुताबिक, FPIs ने लगभग ₹313.77 करोड़ के शेयर बेचे हैं. वहीं, DIIs ने लगातार 29वें सत्र में ₹5,036.39 करोड़ के शेयर खरीदे हैं.

पिछले सप्ताह भी FPIs ने ₹8,347.25 करोड़ के शेयर बेचे थे जबकि DIIs ने ₹13,013 करोड़ की खरीदारी की थी. इससे पहले के सप्ताह में FPIs ने भारतीय शेयरों में लगभग ₹19,570 करोड़ की बिकवाली की थी, जबकि DIIs ने ₹17,411.40 करोड़ के शेयर खरीदे थे. FPIs ने शुक्रवार को ₹1,696.09 करोड़ के शेयर बेचे थे. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों में बताया गया है कि अक्टूबर महीने में अब तक FPIs ने कुल ₹5,427 करोड़ के शेयर बेचे हैं.

लगातार भारतीय शेयरों में बिकवाली

बाजार की बात करें तो सोमवार को निफ्टी 50 0.74% बढ़कर 25,077.65 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.68% बढ़कर 81,759.45 पर बंद हुआ है. दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 0.81% की तेजी के साथ 25,095.95 और सेंसेक्स ने 0.79% की बढ़त के साथ 81,846.42 का स्तर छुआ था.

वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $700.23 अरब पर आ गए हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

FPI Remain Net Sellers

