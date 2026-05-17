'हालात और बिगड़ सकते हैं'...पूर्व CEA अरविंद सुब्रमण्यम की चेतावनी, बोले- असली संकट विदेशी मुद्रा नहीं, लोगों की रोजी-रोटी

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Arvind Subramanian Warns India Over Affordability Crisis : देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि भारत इस समय विदेशी मुद्रा संकट से नहीं, बल्कि 'रोजी- रोटी के संकट' से जूझ रहा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर वेस्ट एशिया में जारी युद्ध लंबा खिंचता है और तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं.
उन्होंने कहा कि भारत के पास करीब 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है. इसलिए ये कहना गलत होगा कि देश चीजें खरीद नहीं सकता. असली समस्या यह है कि लगातार बढ़ती ऊर्जा कीमतों का असर सीधे आम लोगों की जेब और रोजगार पर पड़ रहा है.
अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर साफ दिखाई दे रहा है. पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद जैसी जरूरी चीजें महंगी होने से गरीब परिवारों और किसानों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा. उनके मुताबिक, सरकार को अब विदेशी पूंजी आकर्षित करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बढ़ती कीमतों का बोझ समाज के सभी वर्गों में बराबरी से कैसे बांटा जाए.
पूर्व CEA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का समर्थन किया जिसमें लोगों से गैर-जरूरी खर्च, विदेश यात्रा और सोने की खरीद जैसी चीजों में कटौती करने को कहा गया था. उन्होंने कहा कि अल्पकालिक तौर पर निजी खर्च कम करने की अपील एक सही शुरुआत है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होगा. सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर रुपये पर दबाव बढ़ता है तो विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी. ऐसे में खर्चों में सावधानी जरूरी है.
पूर्व आर्थिक सलाहकार ने कहा कि सरकार का जरूरत से ज्यादा ध्यान रुपये की प्रतिष्ठा बचाने पर है, जबकि असली चुनौती महंगाई और आजीविका की है. उन्होंने माना कि कुछ कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और रुपये में भी कुछ गिरावट स्वीकार करनी होगी. हालांकि, गरीब तबके पर इसका असर कम करने के लिए सरकार को राहत उपाय करने होंगे.
अरविंद सुब्रमण्यम ने भारत की विकास दर के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर भारत वास्तव में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर निजी निवेश और विदेशी निवेश अब भी कमजोर क्यों हैं? उन्होंने इसे 'अजीब स्थिति' बताते हुए कहा कि निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सरकार को पारदर्शिता, निष्पक्ष नीति और स्थिर कारोबारी माहौल देना होगा. साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां निवेश आकर्षित करने के मॉडल से सीख लेने की जरूरत है.
पूर्व CEAने चेतावनी दी कि आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि युद्ध के अलावा भी कई घरेलू चुनौतियां सामने हैं. अत्यधिक गर्मी, कृषि पर अल नीनो का असर और महंगाई मिलकर हालात को और मुश्किल बना सकते हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार को इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि हालात बेहतर होने से पहले और ज्यादा बिगड़ सकते हैं.'