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Hindi NewsबिजनेसRBI MPC बैठक से पहले पूर्व RBI गवर्नर सुब्बाराव का बड़ा बयान- रुपये को गिरने देना ही सही कदम

RBI MPC बैठक से पहले पूर्व RBI गवर्नर सुब्बाराव का बड़ा बयान- 'रुपये को गिरने देना ही सही कदम'

सुब्बाराव का ये बयान RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 3 जून से 5 जून के बीच होने वाली अहम बैठक से ठीक पहले आया है. इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और उससे पैदा हो रहे महंगाई के दबाव पर चर्चा होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 28, 2026, 09:32 PM IST
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Source : X/social media
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने के लिए RBI को रुपये को और कमजोर होने देने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है, तो RBI को तुरंत ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय पहले लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी बाजार में नकदी नियंत्रण जैसे उपाय अपनाने चाहिए. सुब्बाराव का ये बयान RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 3 जून से 5 जून के बीच होने वाली अहम बैठक से ठीक पहले आया है. इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और उससे पैदा हो रहे महंगाई के दबाव पर चर्चा होगी.

रुपये को लेकर क्या बोले सुब्बाराव?

पूर्व RBI गवर्नर ने कहा कि रुपये को आर्टिफिशियल रूप से बचाने के बजाय उसे बाजार के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने देना चाहिए. उनके मुताबिक मौजूदा दबाव भारत के बाहरी आर्थिक संतुलन में कमजोरी को दिखाता है और कमजोर रुपया ऐसे समय में 'नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर' की तरह काम करता है. उन्होंने कहा, 'एक्सचेंज रेट का संकट असल में भरोसे का संकट होता है. अगर निवेशक, आयातक और आम लोग यह मानने लगें कि रुपया लगातार कमजोर होगा, तो उनका व्यवहार भी बाजार को उसी दिशा में धकेल देता है.'

सुब्बाराव ने कहा कि ऐसे हालात में RBI के लिए सिर्फ बाजार में हस्तक्षेप करना ही नहीं, बल्कि भरोसा बनाए रखने वाली स्पष्ट कम्युनिकेशन भी बेहद जरूरी है.

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रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

जियो-पॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है. इसी महीने की शुरुआत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 97.15 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था.

  • पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से रुपया करीब 5% कमजोर हुआ है

  • 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 6% से ज्यादा गिरावट आई है

  • पिछले एक साल में रुपया 10% से अधिक टूट चुका है

RBI के सामने बड़ी चुनौती

सुब्बाराव के मुताबिक RBI फिलहाल आर्थिक विकास, महंगाई और मुद्रा स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कठिन चुनौती का सामना कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगर विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में और कटौती की जाती है, तो इससे महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ब्याज दरों में जल्दबाजी में बदलाव करने के बजाय 'पॉज' रखना बेहतर रणनीति हो सकती है. उनके अनुसार, मुद्रा को बचाने के लिए मौद्रिक नीति का इस्तेमाल 'आखिरी विकल्प' होना चाहिए.

फिलहाल क्या है रेपो रेट?

RBI पिछले साल से अब तक आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत अंकों की कटौती कर चुका है. अप्रैल की पिछली मौद्रिक नीति बैठक में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा था. फिलहाल रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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