Advertisement
trendingNow12992239
Hindi Newsबिजनेस

Vande Bharat Train: एक साथ पटरी पर दौड़ेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें, क्या है टाइमिंग, कितना किराया , किन-किन इन शहरों को फायदा ? सब कुछ जानिए

Vande Bharat Express:  सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की लोकप्रियता ऐसी है कि हर राज्य की ओर से उसकी डिमांड की जाती है. तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की संख्या बढ़कर 164 पहुंच गई है. जल्द ही ये संख्या बढ़कर 168 हो जाएगी. दरअसल देश में 4 और नई वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 07, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vande Bharat Train: एक साथ पटरी पर दौड़ेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें, क्या है टाइमिंग, कितना किराया , किन-किन इन शहरों को फायदा ? सब कुछ जानिए

Vande Bharat Train:  सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की लोकप्रियता ऐसी है कि हर राज्य की ओर से उसकी डिमांड की जाती है. तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की संख्या बढ़कर 164 पहुंच गई है. जल्द ही ये संख्या बढ़कर 168 हो जाएगी. दरअसल देश में 4 और नई वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली है. पीएम मोदी 4नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाने वाले हैं. पीएम मोदी  8 नवंबर को वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

कहां-कहां दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन हैं. ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी, कवच, आरामदायक सीट जैसी तमाम सुविधाओं के साथ दौड़ने वाली इस ट्रेन की खूब डिमांड है. अब 4 और नई वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है, जो वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी.  न नाम-पता,न ही कोई कोड,सिर्फ स्टेशन पर खाली टंगा पीला बोर्ड...भारत का इकलौता बेनाम रेलवे स्टेशन, बिना नाम कैसे होती है टिकटों की बुकिंग ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

टाइमिंग से लेकर किराए की डिटेल 

 1. बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन: बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों से करीब 2 घंटे 40 मिनट कम समय लेगी.वाराणसी से 5:25 बजे खुलकर यह दोपहर 13:10  बजे खजुराहो पहुंचेगी.  किराए को लेकर आधिकारिक तौरपर जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस ट्रेन के चेर कार का किराया 890 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2300 रुपये होगा.  

2.  लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन: यह ट्रेन  7 घंटे 45 मिनट में इस दूरी को तय करेगी. लखनऊ जंक्शन से सुबह 05:00 बजे खुलकर दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी. किराए के बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है. 

3. फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत : फिरोजपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में इस दूरी को तय करेगी. फिरोजपुर कैंट से सुबह 07:55 बजे चलकर यह दोपहर 14:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वहीं वापसी में दिल्ली से 16:00 बजे चलकर रात 22:35 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी.  

4.  एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत: करीब 8 घंटे में एर्नाकुलम से बेंगलुरु की दूरी तय करने वाली  करीब 8 घंटे से पूरा करने वाली है.बेंगलुरु से सुबह 05:10 बजे खुलकर यहाँ  01:50 बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी.  ये ट्रेन बड़े आईटी और बिजनेस सेंटर्स को जोड़ेगी. 

क्यों पॉपुलर है वंदे भारत एक्सप्रेस  

अपनी स्पीड और आरामदायक सीटों के साथ-साथ वाई-फाई जैसी सुविधाओं के लिए वंदे भारत की डिमांड हर राज्य की ओर से की जाती है. इससे यात्रा का समय कम होगा और लोग खुश होंगे.वाराणसी से ये ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चलेंगी, जिससे कई शहर जुड़ेंगे.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

vande bharat

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट