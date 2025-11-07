Vande Bharat Train: एक साथ पटरी पर दौड़ेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें, क्या है टाइमिंग, कितना किराया , किन-किन इन शहरों को फायदा ? सब कुछ जानिए

Vande Bharat Train: सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की लोकप्रियता ऐसी है कि हर राज्य की ओर से उसकी डिमांड की जाती है. तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की संख्या बढ़कर 164 पहुंच गई है. जल्द ही ये संख्या बढ़कर 168 हो जाएगी. दरअसल देश में 4 और नई वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली है. पीएम मोदी 4नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाने वाले हैं. पीएम मोदी 8 नवंबर को वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

कहां-कहां दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन हैं. ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी, कवच, आरामदायक सीट जैसी तमाम सुविधाओं के साथ दौड़ने वाली इस ट्रेन की खूब डिमांड है. अब 4 और नई वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है, जो वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी. न नाम-पता,न ही कोई कोड,सिर्फ स्टेशन पर खाली टंगा पीला बोर्ड...भारत का इकलौता बेनाम रेलवे स्टेशन, बिना नाम कैसे होती है टिकटों की बुकिंग ?

टाइमिंग से लेकर किराए की डिटेल

1. बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन: बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों से करीब 2 घंटे 40 मिनट कम समय लेगी.वाराणसी से 5:25 बजे खुलकर यह दोपहर 13:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी. किराए को लेकर आधिकारिक तौरपर जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस ट्रेन के चेर कार का किराया 890 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2300 रुपये होगा.

2. लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन: यह ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट में इस दूरी को तय करेगी. लखनऊ जंक्शन से सुबह 05:00 बजे खुलकर दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी. किराए के बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है.

3. फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत : फिरोजपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में इस दूरी को तय करेगी. फिरोजपुर कैंट से सुबह 07:55 बजे चलकर यह दोपहर 14:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वहीं वापसी में दिल्ली से 16:00 बजे चलकर रात 22:35 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी.

4. एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत: करीब 8 घंटे में एर्नाकुलम से बेंगलुरु की दूरी तय करने वाली करीब 8 घंटे से पूरा करने वाली है.बेंगलुरु से सुबह 05:10 बजे खुलकर यहाँ 01:50 बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी. ये ट्रेन बड़े आईटी और बिजनेस सेंटर्स को जोड़ेगी.

क्यों पॉपुलर है वंदे भारत एक्सप्रेस

अपनी स्पीड और आरामदायक सीटों के साथ-साथ वाई-फाई जैसी सुविधाओं के लिए वंदे भारत की डिमांड हर राज्य की ओर से की जाती है. इससे यात्रा का समय कम होगा और लोग खुश होंगे.वाराणसी से ये ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चलेंगी, जिससे कई शहर जुड़ेंगे.