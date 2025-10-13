Advertisement
14,000 लोगों को मिलेगी नौकरी, 15,000 करोड़ रुपये का निवेश, फॉक्सकॉन का बड़ा एलान

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने बताया कि फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में ₹15,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है, जिससे लगभग 14,000 स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:48 PM IST
Foxconn Mega Plan : इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) ने तमिलनाडु में ₹15,000 करोड़ (लगभग 1.69 अरब डॉलर) के निवेश के लिए MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस निवेश से राज्य में 14,000 नई नौकरियों के पैदा होने का दावा किया गया है.

 ₹15,000 करोड़ का निवेश करने का वादा

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने बताया कि फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में ₹15,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है, जिससे लगभग 14,000 स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने इसे तमिलनाडु के इंजीनियरिंग क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी नौकरी ग्रोथ (job growth) बताया है.

फॉक्सकॉन तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग, AI आधारित तकनीक, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के क्षेत्र में विस्तार करने के साथ-साथ भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की योजना बना रही है.

यह भी पढ़ें : भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं अमीर, ये देश बन रहे हैं उनका नया ठिकाना

उद्योग मंत्री TRB राजा ने बताया कि फॉक्सकॉन के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट वू (Robert Wu) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (M.K. Stalin) से मुलाकात की थी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी ‘Guidance’ भारत में फॉक्सकॉन डेस्क (Foxconn Desk) स्थापित करने वाली पहली एजेंसी होगी.

 

सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

फॉक्सकॉन आज के दौर में दुनिया के सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ये मुख्य रूप से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है. भारत में एपल के लिए आईफोनस आईपैडस मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है.

