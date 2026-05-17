Stock Market Update: शेयर बाजार से विदेशी न‍िवेशकों का मोहभंग होता नजर आ रहा है. ग्‍लोबल इकोनॉमी में मची उथल-पुथल और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच व‍िदेशी न‍िवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से अपने हाथ खींच लिए हैं. मई 2026 के शुरुआती हफ्तों में ही विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजार से 27,048 करोड़ की रकम निकाल ली है. ग्‍लोबल लेवल पर बदलते इकोनॉम‍िक हालात की वजह से बड़े विदेशी निवेशक इस समय भारत जैसे उभरते मार्केट में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं और बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं.

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के हाल‍िया आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त कर द‍िये हैं. FPI ने साल 2026 में अब तक घरेलू इक्‍व‍िटी मार्केट से 2.2 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है. यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे साल 2025 में व‍िदेशी निवेशकों ने कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये बाजार से निकाले थे. यानी शुरुआती पांच महीने में ही पिछले पूरे साल से कहीं ज्‍यादा बिकवाली हो चुकी है, जो क‍ि बाजार के लिए एक बड़ा झटका है.

लगातार ब‍िकवाली का रहा विदेशी निवेशकों का रुख

यद‍ि पूरे साल के उतार-चढ़ाव पर नजर डालें तो विदेशी निवेशकों का रुख लगातार बिकवाली का ही रहा है. साल की शुरुआत यानी जनवरी में FPI ने 35,962 करोड़ के शेयर बेचे थे. इसके बाद फरवरी में बाजार को थोड़ी राहत तब म‍िली, जब विदेशी निवेशक नेट खरीदार बने और उन्होंने 22,615 करोड़ का निवेश किया, जो क‍ि पिछले 17 महीने का र‍िकॉर्ड लेवल था. मार्च आते ही बाजार में भारी बिकवाली का तूफान आया और निवेशकों ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए. इसके बाद अप्रैल में भी 60,847 करोड़ की निकासी हुई और अब मई महीने में यह गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

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बिकवाली के पीछे कई बड़े ग्‍लोबल कारण जिम्मेदार

बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि लगातार हो रही बिकवाली के पीछे कई बड़े ग्‍लोबल कारण जिम्मेदार हैं. ग्‍लोबल ग्रोथ रेट को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और क्रूड ऑयल की कीमत में आ रहे उतार- चढ़ाव इसका अहम मकसद है. इन वजहों से विदेशी निवेशकों का र‍िस्‍क उठाने का हौसला कम हुआ है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है. दरअसल, इस समय विकसित बाजारों में सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिल रहा है.

असमंजस में न‍िवेशक

दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दर में कटौती को लेकर जो सस्पेंस बना है, उसने भी निवेशकों को असमंजस में डाल द‍िया है. जियोजित इन्‍वेस्‍टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने हालात पर च‍िंता जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि इस बिकवाली और बढ़ते चालू खाता घाटे (CAD) के कारण भारतीय रुपये पर भारी दबाव आ गया है. साल की शुरुआत में अमेर‍िकी डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के लेवल पर था, जो 15 मई को कमजोर होकर 96.14 के रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्रूड ऑयल की कीमत ऊंची रही और FPI की बिकवाली जारी रही, तो रुपया और कमजोर हो सकता है.