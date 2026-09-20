/विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से निकासी जारी, सितंबर में अब तक ₹20,974 करोड़ बाहर

FPIs Withdraw 20974 Crore Rupee: वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब ₹20,974 करोड़ निकाल लिए हैं. अमेरिका में ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में कमजोरी और जियो-पॉलिटिकल तनाव ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया है. केंद्रीय डिपॉजिटरी से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, 18 सितंबर तक विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयरों में बिकवाली ₹20,974 करोड़ रही. खास बात ये है कि जुलाई और अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में खरीदारी की थी. जुलाई में उन्होंने करीब ₹20,200 करोड़, जबकि अगस्त में ₹29,630 करोड़ का निवेश किया था.
सितंबर की बिकवाली के बाद वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों की भारतीय इक्विटी बाजार से कुल निकासी करीब ₹2.45 लाख करोड़ हो गई है. ये रकम पूरे 2025 में दर्ज ₹1.66 लाख करोड़ की निकासी से भी काफी ज्यादा है. हालांकि, विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. आंकड़ों के अनुसार, प्राइमरी मार्केट के जरिए विदेशी निवेशकों का निवेश अभी भी जारी है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों के मौजूदा रुख के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण हैं.
अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें और मजबूत बॉन्ड यील्ड
जियो-पॉलिटिकल के कारण कच्चे तेल की महंगी कीमतें
डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार कमजोरी
चॉइस वेल्थ के मुख्य निवेश रणनीति अधिकारी धीरज गौड़ के मुताबिक, अमेरिका और भारत की यील्ड के बीच अंतर कम होने से भारतीय परिसंपत्तियों का आकर्षण प्रभावित हुआ है. इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भारत के आयात खर्च और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई है.
विदेशी निवेशकों के लिए मुद्रा विनिमय दर भी अहम होती है. रुपये में हालिया कमजोरी ने भारतीय बाजार में निवेश से जुड़े मुद्रा जोखिम को बढ़ाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह रुपये में करीब 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई और ये डॉलर के मुकाबले ₹95.92-95.96 के आस-पास पहुंच गया है.