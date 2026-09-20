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विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से निकासी जारी, सितंबर में अब तक ₹20,974 करोड़ बाहर

सितंबर में अब तक FPIs ने भारतीय इक्विटी से ₹20,974 करोड़ निकाले हैं, जिसकी प्रमुख वजह ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, महंगा कच्चा तेल, कमजोर रुपया और बढ़ता जियो-पॉलिटिकल तनाव है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 20, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:58 PM IST
विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से निकासी जारी, सितंबर में अब तक ₹20,974 करोड़ बाहर
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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