/विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से निकासी जारी, सितंबर में अब तक ₹20,974 करोड़ बाहर

FPIs Withdraw 20974 Crore Rupee: वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब ₹20,974 करोड़ निकाल लिए हैं. अमेरिका में ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में कमजोरी और जियो-पॉलिटिकल तनाव ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया है. केंद्रीय डिपॉजिटरी से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, 18 सितंबर तक विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयरों में बिकवाली ₹20,974 करोड़ रही. खास बात ये है कि जुलाई और अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में खरीदारी की थी. जुलाई में उन्होंने करीब ₹20,200 करोड़, जबकि अगस्त में ₹29,630 करोड़ का निवेश किया था.