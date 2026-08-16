/FPI की ‘घर वापसी’! जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय शेयरों में विदेशी पैसों की बौछार

FPI Investment: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का भरोसा एक बार फिर मजबूत होता नजर आ रहा है. लगातार दो महीनों की खरीदारी ने उन चार महीनों के बिकवाली दौर को पलट दिया है, जिसमें विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से बड़ी रकम निकाली थी. अगस्त के शुरुआती 15 दिनों में FPI ने भारतीय शेयरों में ₹16,621 करोड़ का निवेश किया है. इससे पहले जुलाई में भी विदेशी निवेशकों ने करीब ₹20,200 करोड़ की खरीदारी की थी.
हालांकि, जुलाई और अगस्त की खरीदारी ने बाजार को राहत दी है. लेकिन, पूरे 2026 का आंकड़ा देखें तो विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय शेयरों में नेट सेलर बने हुए हैं. इस साल मार्च में FPI ने करीब ₹1.17 लाख करोड़ की भारी निकासी की थी. इसके बाद अप्रैल में ₹60,847 करोड़, मई में ₹32,963 करोड़ और जून में ₹49,340 करोड़ की बिकवाली हुई. इससे पहले फरवरी में विदेशी निवेशकों ने ₹22,615 करोड़ का निवेश किया था. इस तरह 2026 में अब तक FPI की कुल निकासी लगभग ₹2.4 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है. ये पूरे 2025 में हुई करीब ₹1.66 लाख करोड़ की निकासी से भी ज्यादा है.
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार के पीछे कई अहम वजहें हैं. इनमें भारतीय शेयरों का बेहतर वैल्यूएशन, कंपनियों की मजबूत कमाई, अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कटौती, कच्चे तेल की नरम कीमतें और रुपये में अपेक्षाकृत स्थिरता प्रमुख हैं. वल्लम कैपिटल के CEO और पोर्टफोलियो मैनेजर मनीष भंडारी के मुताबिक, बेहतर वैल्यूएशन और मजबूत कॉरपोरेट अर्निंग के साथ अमेरिका में नरम ब्याज दरों की उम्मीद और मुद्रा बाजार में स्थिरता भारत को विदेशी निवेश के लिहाज से आकर्षक बना रही है.
विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, साउथ कोरिया और ताइवान के तेजी से लोकप्रिय हुए AI और टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश का कुछ हिस्सा अब भारत की ओर शिफ्ट किया जा रहा है. इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि ग्लोबल AI थीम से जुड़े कुछ बाजारों में वैल्यूएशन काफी ऊपर पहुंच चुके हैं. ऐसे में निवेशक अपने पोर्टफोलियो में जोखिम और वैल्यूएशन को संतुलित करने के लिए भारत जैसे बाजारों में अवसर तलाश रहे हैं.
ट्रैक के को-फाउंडर और CEO वेदांत गुप्ते के मुताबिक, अगस्त में FPI की वापसी इस बात का संकेत देती है कि पहले हुई बड़ी बिकवाली सिर्फ भारत से जुड़ी चिंता का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसमें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों की भी बड़ी भूमिका थी.
आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों की खरीदारी कितनी मजबूत रहती है. ये काफी हद तक ग्लोबल संकेतकों पर निर्भर करेगा. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल की कीमतों और कंपनियों के आगामी अर्निंग अनुमान में बदलाव FPI फ्लो की दिशा तय कर सकते हैं. इसके अलावा विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भारतीय डेट मार्केट में भी बनी हुई है. हालांकि, 2026 में अब तक हुई भारी निकासी को देखते हुए इसे FPI के रुख में स्थायी बदलाव मानना अभी जल्दबाजी होगी, आने वाले महीनों में ग्लोबल ब्याज दरों, डॉलर, तेल और भारतीय कंपनियों की कमाई का प्रदर्शन इस वापसी की मजबूती तय करेगा.