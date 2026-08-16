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FPI की ‘घर वापसी’! जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय शेयरों में विदेशी पैसों की बौछार

एनालिस्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन, शेयरों के वैल्यूएशन और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद ने विदेशी निवेशकों की धारणा बदलने में अहम भूमिका निभाई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 16, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:14 PM IST
FPI की ‘घर वापसी’! जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय शेयरों में विदेशी पैसों की बौछार
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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