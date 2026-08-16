/FPI की ‘घर वापसी’! जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय शेयरों में विदेशी पैसों की बौछार

हालांकि, जुलाई और अगस्त की खरीदारी ने बाजार को राहत दी है. लेकिन, पूरे 2026 का आंकड़ा देखें तो विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय शेयरों में नेट सेलर बने हुए हैं. इस साल मार्च में FPI ने करीब ₹1.17 लाख करोड़ की भारी निकासी की थी. इसके बाद अप्रैल में ₹60,847 करोड़, मई में ₹32,963 करोड़ और जून में ₹49,340 करोड़ की बिकवाली हुई. इससे पहले फरवरी में विदेशी निवेशकों ने ₹22,615 करोड़ का निवेश किया था. इस तरह 2026 में अब तक FPI की कुल निकासी लगभग ₹2.4 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है. ये पूरे 2025 में हुई करीब ₹1.66 लाख करोड़ की निकासी से भी ज्यादा है.